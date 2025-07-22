https://sputnik-georgia.ru/20250722/294243528.html
Маневры НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии: цели, средства и участники
Маневры НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии: цели, средства и участники
Sputnik Грузия
Грузия горячо поддерживает западный проект "разделки и переработки" СССР, будучи связанной с Россией исторически и экономически, отмечает военный обозреватель... 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T20:46+0400
2025-07-22T20:46+0400
2025-07-22T20:46+0400
грузия
аналитика
политика
сша
турция
литва
нато
пентагон
учения agile spirit
военные учения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/16/294243708_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_71a38c6aad9e380a6b2d2b1bb66a26ad.jpg
США и НАТО рассматривают Грузию как удобный плацдарм для продвижения своих агрессивных военно-политических и экономических интересов на Южном Кавказе, в Центральной и Южной Азии. Поэтому регулярно "дрессируют" вассалов из разных стран на грузинских полигонах. Маневры Agile Spirit проводятся в 12-й раз, носят антироссийский характер, угрожают безопасности республик Абхазия и Южная Осетия. Привлечение бронетехники и авиации США и Турции дестабилизирует регион, гарантирует американским марионеткам новые вооруженные конфликты и потери.Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии состоятся в период с 25 июля по 6 августа. Нейтральная "легенда" декларирует целью "повышение уровня готовности, оперативной совместимости и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц". Однако дьявол кроется в деталях. Маневры же уже начались 21 июля в Турции – совместной американо-турецкой воздушно-десантной операцией. Наступательной по сути и по предназначению воздушного десанта.На грузинской территории учения Agile Spirit 2025 будут проведены совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Основные эпизоды состоятся в Совместном учебном центре НАТО–Грузия (JTEC) в Крцаниси, в центре боевой подготовки и на полигонах Вазиани, Норио, на базе 2-й пехотной бригады – в Мухровани и Сенаки."Проворный дух" грузинских войск, кроме американцев и турок, помогут укрепить коллеги из Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Как правило, в маневрах Agile Spirit участвуют около двух тысяч иностранных "штыков" с заметным преобладанием американцев. Представители военных ведомств Армении и Японии на маневрах медитируют в качестве наблюдателей. Вероятно, в Пентагоне и НАТО понимают: избыток "добровольцев-камикадзе" в регионе создает неразбериху, вредит общему замыслу.Североатлантическая активность на Южном Кавказе стабильна. Немногим ранее в Грузии состоялись командно-штабные учения НАТО с участием стран-союзников – США, Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Турции, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Словакии. Привлекли и партнеров – Азербайджан, Армению, Молдову, Тунис. Присутствие Туниса объяснимо: в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower эта африканская страна занимает 90 место – чуть ниже Литвы. Очевидно удобство интеграции.Сложнее ответить на вопрос: ради чего Грузия более 20 лет следует "в кильватерном гордом строю" за блоком НАТО, хотя ее национальные интересы не совпадают с курсом Запада?Она его за муки полюбилаГрузия за три десятилетия прозападного, по сути антироссийского бытия обрела значительное сокращение территории, сотни тысяч беженцев, финансовую зависимость от США и НАТО – в ущерб национальным интересам и государственному суверенитету. Несмотря на большие военные расходы, за минувшие четыре года в рейтинге Global Firepower Грузия опустилась на две ступени – 94 место. Выше находятся Танзания и Камерун. Исторический парадокс.Грузинский парламент 13 сентября 2002 года единогласно принял постановление о начале процесса вступления Грузии в НАТО. Имеется свидетельство о грузинском стремлении в Североатлантический альянс еще в ноябре 1988 года. Когда в августе 2003 года грузинские войска вместе с американцами оккупировали Ирак, казалось, цель близка. Не оценили.Горький опыт операции "Чистое поле" в августе 2008 года показал, насколько легко на пути в НАТО самоуничтожиться. Американцы не помогли. Еще тогда для многих стало очевидным: Грузия необходима США и альянсу лишь для создания проблем России, организации крупных провокаций в противостоянии альянса с РФ. Правильных выводов в Тбилиси не сделали.И далее многолетняя практика серийных учений НАТО на грузинской территории – у границ России – не прибавила безопасности и благополучия грузинскому народу. Способствует дрейфу Южного Кавказа к новым вооруженным конфликтам.И еще: на территории стран-союзников биологические лаборатории Пентагон не строит.Увы, вступление в Североатлантический альянс остается важнейшим пунктом внешней политики Грузии. Необъяснимо, как в трагедии Шекспира: "Она его за муки полюбила".США и НАТО совершенно не заинтересованы в благополучии республик Южного Кавказа. Напротив, последовательны в планах государственного демонтажа и ресурсного грабежа всего постсоветского пространства.Проект "разделки и переработки" СССР по частям – стратегическая ошибка Запада. Грузия горячо поддержала этот деструктивный процесс, будучи связанной с Россией исторически и экономически. Нарушены все законы развития, перечеркнута общая история.Однако, раньше или позже, ошибки придется признавать и исправлять. Альтернативы нет. Если НАТО декларирует право на размещение своей "передовой линии обороны" в Афганистане, Ираке, Ливии, безусловно, Россия имеет право на создание таковой на Украине, в Грузии и на других горячих участках.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
сша
турция
литва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/16/294243708_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2eeaa6483c710be7646c4ee679d013a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
грузия, аналитика, политика, сша, турция, литва, нато, пентагон, учения agile spirit, военные учения, колумнисты
грузия, аналитика, политика, сша, турция, литва, нато, пентагон, учения agile spirit, военные учения, колумнисты
Маневры НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии: цели, средства и участники
Грузия горячо поддерживает западный проект "разделки и переработки" СССР, будучи связанной с Россией исторически и экономически, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
США и НАТО рассматривают Грузию как удобный плацдарм для продвижения своих агрессивных военно-политических и экономических интересов на Южном Кавказе, в Центральной и Южной Азии. Поэтому регулярно "дрессируют" вассалов из разных стран на грузинских полигонах. Маневры Agile Spirit проводятся в 12-й раз, носят антироссийский характер, угрожают безопасности республик Абхазия и Южная Осетия. Привлечение бронетехники и авиации США и Турции дестабилизирует регион, гарантирует американским марионеткам новые вооруженные конфликты и потери.
Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии состоятся в период с 25 июля по 6 августа. Нейтральная "легенда" декларирует целью "повышение уровня готовности, оперативной совместимости и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц". Однако дьявол кроется в деталях. Маневры же уже начались 21 июля в Турции – совместной американо-турецкой воздушно-десантной операцией. Наступательной по сути и по предназначению воздушного десанта.
На грузинской территории учения Agile Spirit 2025 будут проведены совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Основные эпизоды состоятся в Совместном учебном центре НАТО–Грузия (JTEC) в Крцаниси, в центре боевой подготовки и на полигонах Вазиани, Норио, на базе 2-й пехотной бригады – в Мухровани и Сенаки.
Кроме движения грузино-американской тактической колонны по автодороге Сенаки–Вазиани (общая протяженность – около 300 км), запланированы обмен опытом и совместные действия сил специальных операций, комбинированные боевые стрельбы. Привлечены армейская авиация и бронетехника Грузии, США, Турции.
"Проворный дух" грузинских войск, кроме американцев и турок, помогут укрепить коллеги из Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Как правило, в маневрах Agile Spirit участвуют около двух тысяч иностранных "штыков" с заметным преобладанием американцев. Представители военных ведомств Армении и Японии на маневрах медитируют в качестве наблюдателей. Вероятно, в Пентагоне и НАТО понимают: избыток "добровольцев-камикадзе" в регионе создает неразбериху, вредит общему замыслу.
Североатлантическая активность на Южном Кавказе стабильна. Немногим ранее в Грузии состоялись командно-штабные учения НАТО с участием стран-союзников – США, Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Турции, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Словакии. Привлекли и партнеров – Азербайджан, Армению, Молдову, Тунис. Присутствие Туниса объяснимо: в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower эта африканская страна занимает 90 место – чуть ниже Литвы. Очевидно удобство интеграции.
Сложнее ответить на вопрос: ради чего Грузия более 20 лет следует "в кильватерном гордом строю" за блоком НАТО, хотя ее национальные интересы не совпадают с курсом Запада?
Грузия за три десятилетия прозападного, по сути антироссийского бытия обрела значительное сокращение территории, сотни тысяч беженцев, финансовую зависимость от США и НАТО – в ущерб национальным интересам и государственному суверенитету. Несмотря на большие военные расходы, за минувшие четыре года в рейтинге Global Firepower Грузия опустилась на две ступени – 94 место. Выше находятся Танзания и Камерун. Исторический парадокс.
Грузинский парламент 13 сентября 2002 года единогласно принял постановление о начале процесса вступления Грузии в НАТО. Имеется свидетельство о грузинском стремлении в Североатлантический альянс еще в ноябре 1988 года. Когда в августе 2003 года грузинские войска вместе с американцами оккупировали Ирак, казалось, цель близка. Не оценили.
Горький опыт операции "Чистое поле" в августе 2008 года показал, насколько легко на пути в НАТО самоуничтожиться. Американцы не помогли. Еще тогда для многих стало очевидным: Грузия необходима США и альянсу лишь для создания проблем России, организации крупных провокаций в противостоянии альянса с РФ. Правильных выводов в Тбилиси не сделали.
Грузинский парламент в августе 2009-го единогласно "благословил" отправку подразделений национальных вооруженных сил в Афганистан для участия в "миротворческой миссии". За интересы США и НАТО в Афганистане погибли 32 контрактника грузинской армии, 435 получили ранения, а всего провинцию Гильменд прошли более 11 тысяч грузинских солдат.
И далее многолетняя практика серийных учений НАТО на грузинской территории – у границ России – не прибавила безопасности и благополучия грузинскому народу. Способствует дрейфу Южного Кавказа к новым вооруженным конфликтам.
И еще: на территории стран-союзников биологические лаборатории Пентагон не строит.
Увы, вступление в Североатлантический альянс остается важнейшим пунктом внешней политики Грузии. Необъяснимо, как в трагедии Шекспира: "Она его за муки полюбила".
США и НАТО совершенно не заинтересованы в благополучии республик Южного Кавказа. Напротив, последовательны в планах государственного демонтажа и ресурсного грабежа всего постсоветского пространства.
Проект "разделки и переработки" СССР по частям – стратегическая ошибка Запада. Грузия горячо поддержала этот деструктивный процесс, будучи связанной с Россией исторически и экономически. Нарушены все законы развития, перечеркнута общая история.
Однако, раньше или позже, ошибки придется признавать и исправлять. Альтернативы нет. Если НАТО декларирует право на размещение своей "передовой линии обороны" в Афганистане, Ираке, Ливии, безусловно, Россия имеет право на создание таковой на Украине, в Грузии и на других горячих участках.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции