https://sputnik-georgia.ru/20250722/esche-25-inostrannykh-grazhdan-sobirayutsya-vydvorit-iz-gruzii-294237004.html
Еще 25 иностранных граждан собираются выдворить из Грузии
Еще 25 иностранных граждан собираются выдворить из Грузии
Sputnik Грузия
С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T19:41+0400
2025-07-22T19:41+0400
2025-07-22T19:41+0400
новости
общество
иран
индия
грузия
турция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Граждане 11 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 25 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании, Ирана, Нигерии, Пакистана, России, Армении и Китая. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. За первые шесть месяцев из Грузии были выдворены 525 иностранных граждан. Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдвореных за весь 2024 год, когда из страны было выдворено всего 219 иностранных граждан. На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран, на втором – Китай, а на третьем – Турция. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
индия
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, общество, иран, индия, грузия, турция
новости, общество, иран, индия, грузия, турция
Еще 25 иностранных граждан собираются выдворить из Грузии
С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Граждане 11 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 25 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.
По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании, Ирана, Нигерии, Пакистана, России, Армении и Китая.
Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.
С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии.
За первые шесть месяцев из Грузии были выдворены 525 иностранных граждан. Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдвореных за весь 2024 год, когда из страны было выдворено всего 219 иностранных граждан.
На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран, на втором – Китай, а на третьем – Турция.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.