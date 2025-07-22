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Еще 25 иностранных граждан собираются выдворить из Грузии

Еще 25 иностранных граждан собираются выдворить из Грузии

Sputnik Грузия

С начала 2025 года власти Грузии объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T19:41+0400

2025-07-22T19:41+0400

2025-07-22T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Граждане 11 стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 25 человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании, Ирана, Нигерии, Пакистана, России, Армении и Китая. С начала 2025 года грузинские власти объявили войну с нелегалами в стране и участили проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев, которые злоупотребляют сроками нахождения в Грузии. За первые шесть месяцев из Грузии были выдворены 525 иностранных граждан. Для сравнения, число выдворенных за полгода в два раза превышает число выдвореных за весь 2024 год, когда из страны было выдворено всего 219 иностранных граждан. На первом месте по числу выдворенных находятся Индия и Иран, на втором – Китай, а на третьем – Турция. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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