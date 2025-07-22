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Европе можно больше, чем Грузии? Так не работает равенство – политолог
Европе можно больше, чем Грузии? Так не работает равенство – политолог
Sputnik Грузия
Критика Грузии со стороны Европарламента все чаще основывается не на правовых аргументах, а на политически ангажированной риторике, которая почти дословно... 22.07.2025, Sputnik Грузия
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Так считает политолог Петре Мамрадзе.Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Он подчеркивает, что за требованиями об отмене закона о прозрачности все чаще скрываются двойные стандарты."Кто боится прозрачности? Демократия умирает при отсутствии света", – заявил Мамрадзе, напоминая, что аналогичный закон об иноагентах уже давно действует в США и ряде стран ЕС и никем там не считается угрозой демократии.Он также обратил внимание, что правящая партия "Грузинская мечта" не застрахована от ошибок и неоднократно подвергалась его собственной критике. Но, по мнению политолога, нынешние оппозиционные группы не представляют собой реальной альтернативы – среди них, по его словам, есть лица, связанные с прежним режимом Саакашвили, а некоторые из них проходят по уголовным делам.При этом любые действия нынешних властей Грузии – даже в рамках международных правовых норм – подвергаются жесткой критике со стороны ЕС и интерпретируются как отход от демократии.На прошлой неделе власти Грузии получили письмо от Еврокомиссии, в котором прозвучало резкое условие: либо отмена неугодных Европе законов, либо приостановка безвизового режима для граждан Грузии.В ответ на письмо правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала большое заявление, в котором назвала происходящее "шантажом, исходящим со стороны "глобальной партии войны".Дело в том, что грузинские власти считают, что европейская бюрократия выполняет задания "глобальной партии войны" и делает все, чтобы сменить власть в Грузии и после вовлечь страну в конфликт на Украине.Между тем в ЕС уже открыто говорят, что власти Грузии отклонились от курса демократии, и угрожают не только отменой безвиза, но и приостановкой Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, грузия, аналитика, европа, сша, петр мамрадзе, европарламент, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, грузия, аналитика, европа, сша, петр мамрадзе, европарламент, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, видео
Европе можно больше, чем Грузии? Так не работает равенство – политолог
14:15 22.07.2025 (обновлено: 14:22 22.07.2025)
Критика Грузии со стороны Европарламента все чаще основывается не на правовых аргументах, а на политически ангажированной риторике, которая почти дословно повторяет заявления радикальных оппонентов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Так считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
. Он подчеркивает, что за требованиями об отмене закона о прозрачности все чаще скрываются двойные стандарты.
"Кто боится прозрачности? Демократия умирает при отсутствии света", – заявил Мамрадзе, напоминая, что аналогичный закон об иноагентах уже давно действует в США и ряде стран ЕС и никем там не считается угрозой демократии.
Он также обратил внимание, что правящая партия "Грузинская мечта" не застрахована от ошибок и неоднократно подвергалась его собственной критике. Но, по мнению политолога, нынешние оппозиционные группы не представляют собой реальной альтернативы – среди них, по его словам, есть лица, связанные с прежним режимом Саакашвили, а некоторые из них проходят по уголовным делам.
При этом любые действия нынешних властей Грузии – даже в рамках международных правовых норм – подвергаются жесткой критике со стороны ЕС и интерпретируются как отход от демократии.
На прошлой неделе власти Грузии получили письмо от Еврокомиссии, в котором прозвучало резкое условие: либо отмена неугодных Европе законов, либо приостановка безвизового режима для граждан Грузии.
В ответ на письмо правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала большое заявление, в котором назвала происходящее "шантажом, исходящим со стороны "глобальной партии войны".
Дело в том, что грузинские власти считают, что европейская бюрократия выполняет задания "глобальной партии войны" и делает все, чтобы сменить власть в Грузии и после вовлечь страну в конфликт на Украине.
Между тем в ЕС уже открыто говорят, что власти Грузии отклонились от курса демократии, и угрожают не только отменой безвиза, но и приостановкой Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле.