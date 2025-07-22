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Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию
Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию
Sputnik Грузия
На турнире будет разыграно 12 комплектов наград как среди мужчин, так и среди женщин 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T11:58+0400
2025-07-22T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по фехтованию представлена на чемпионате мира, который стартует в Тбилиси 22 июля, 25 лучшими спортсменами, сообщили в Федерации фехтования. С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые пройдет чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съедутся 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин. Состав сборной Грузии: Сабля (мужчины): Сабля (женщины) Рапира (мужчины): Рапира (женщины): Шпага (мужчины): Шпага (жешины): "Проведение чемпионата мира внесет большой вклад в развитие фехтования. Придет много людей, и я рад, что этот элитный вид спорта станет приоритетным в Грузии", – сказал президент Федерации фехтования Мераб Базадзе. О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х. Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе
спорт, грузия, новости, сандро базадзе

Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию

11:58 22.07.2025
© AFP 2024 / Vano ShlamovТеодора Кахиани из Грузии (справа) против Розеллины Грегорио из Италии на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси
Теодора Кахиани из Грузии (справа) против Розеллины Грегорио из Италии на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
© AFP 2024 / Vano Shlamov
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На турнире будет разыграно 12 комплектов наград как среди мужчин, так и среди женщин
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по фехтованию представлена на чемпионате мира, который стартует в Тбилиси 22 июля, 25 лучшими спортсменами, сообщили в Федерации фехтования.
С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые пройдет чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съедутся 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин.
Состав сборной Грузии:
Сабля (мужчины):
Сандро Базадзе
Бека Базадзе
Георгий Урушадзе
Вахтанг Арчвадзе
Сабля (женщины)
Лика Джиджиеишвили
Александра Куаева
Анастасия Асатиани
Анастасия Цанава
Ева Ахамиани
Рапира (мужчины):
Арчил Угулава
Деметре Кванталиани
Андрия Кипиани
Лука Рамишвили
Рапира (женщины):
Лиза Такаишвили
Анано Джинчарадзе
Нино Гудаматиашвили
Мариами Элиава
Шпага (мужчины):
Анзор Альбрехт
Спартак Размадзе
Лука Кванчиани
Лука Катамадзе
Шпага (жешины):
Тамила Муридова
Татьяна Сванидзе
Арина Сколишева
Барбаре Мебуке.
"Проведение чемпионата мира внесет большой вклад в развитие фехтования. Придет много людей, и я рад, что этот элитный вид спорта станет приоритетным в Грузии", – сказал президент Федерации фехтования Мераб Базадзе.
О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х.
Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.
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