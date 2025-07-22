https://sputnik-georgia.ru/20250722/fekhtovalschiki-sekhalis-v-tbilisi-na-chempionat-mira--kto-vystupit-za-gruziyu-294234969.html

Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию

Фехтовальщики съехались в Тбилиси на чемпионат мира – кто выступит за Грузию

Sputnik Грузия

На турнире будет разыграно 12 комплектов наград как среди мужчин, так и среди женщин 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T11:58+0400

2025-07-22T11:58+0400

2025-07-22T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по фехтованию представлена на чемпионате мира, который стартует в Тбилиси 22 июля, 25 лучшими спортсменами, сообщили в Федерации фехтования. С 22 по 30 июля в Тбилиси впервые пройдет чемпионат мира по фехтованию. В столицу Грузии съедутся 1,2 тысячи лучших спортсменов из 135 стран мира. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях как среди мужчин, так и среди женщин. Состав сборной Грузии: Сабля (мужчины): Сабля (женщины) Рапира (мужчины): Рапира (женщины): Шпага (мужчины): Шпага (жешины): "Проведение чемпионата мира внесет большой вклад в развитие фехтования. Придет много людей, и я рад, что этот элитный вид спорта станет приоритетным в Грузии", – сказал президент Федерации фехтования Мераб Базадзе. О том, что Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию, было объявлено в 2023 году на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE из 134-х. Предыдущий чемпионат мира по фехтованию прошел в 2023 году в Милане (Италия). Сборной Грузии единственную серебряную медаль принес саблист Сандро Базадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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спорт, грузия, новости, сандро базадзе