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Гражданина Турции задержали в Грузии за изнасилование собственного ребенка
Гражданина Турции задержали в Грузии за изнасилование собственного ребенка
Sputnik Грузия
Возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T17:38+0400
2025-07-22T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в Батуми задержали гражданина Турции по обвинению в угрозах и изнасиловании члена семьи, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, мужчина как в Турции, так и в Грузии насиловал своего ребенка, угрожая смертью и физической расправой. Исходя из специфики дела, по грузинскому законодательству возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается. Следствие ведется по статьям "Изнасилование" и "Угроза" в адрес члена семьи. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, турция
происшествия, грузия, новости, батуми, турция
Гражданина Турции задержали в Грузии за изнасилование собственного ребенка
17:38 22.07.2025 (обновлено: 17:46 22.07.2025)
Возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в Батуми задержали гражданина Турции по обвинению в угрозах и изнасиловании члена семьи, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, мужчина как в Турции, так и в Грузии насиловал своего ребенка, угрожая смертью и физической расправой.
Исходя из специфики дела, по грузинскому законодательству возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается.
Следствие ведется по статьям "Изнасилование" и "Угроза" в адрес члена семьи. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы.