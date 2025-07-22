https://sputnik-georgia.ru/20250722/grazhdanina-turtsii-zaderzhali-v-gruzii-za-iznasilovanie-sobstvennogo-rebenka-294242649.html

Гражданина Турции задержали в Грузии за изнасилование собственного ребенка

Гражданина Турции задержали в Грузии за изнасилование собственного ребенка

Sputnik Грузия

Возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T17:38+0400

2025-07-22T17:38+0400

2025-07-22T17:46+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в Батуми задержали гражданина Турции по обвинению в угрозах и изнасиловании члена семьи, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, мужчина как в Турции, так и в Грузии насиловал своего ребенка, угрожая смертью и физической расправой. Исходя из специфики дела, по грузинскому законодательству возраст и пол жертвы изнасилования не сообщается. Следствие ведется по статьям "Изнасилование" и "Угроза" в адрес члена семьи. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, турция