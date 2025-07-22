https://sputnik-georgia.ru/20250722/gromche-ne-skazhesh-tbilisi-zhdet-vstrechnykh-shagov-ot-vashingtona-294237373.html

Громче не скажешь: Тбилиси ждет встречных шагов от Вашингтона

Громче не скажешь: Тбилиси ждет встречных шагов от Вашингтона

Sputnik Грузия

Грузино-американские отношения существенно ухудшились, особенно при двух последних послах, и сами дипломаты сыграли в этом немалую роль, заявил Кобахидзе 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T17:07+0400

2025-07-22T17:07+0400

2025-07-22T17:07+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Власти Грузии готовы полностью перезагрузить стратегическое партнерство с США при условии здорового и справедливого подхода и ждут конкретных шагов со стороны Вашингтона, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Грузинские власти не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Как только будет сделан шаг навстречу, по словам премьера, власти Грузии готовы полностью с чистого листа возобновить стратегическое партнерство с США. Более того, как отметил глава грузинского правительства, власти готовы сделать это на основе конкретной дорожной карты, которая будет отражать взаимную выгоду как для Грузии, так и для США. Кобахидзе отметил, что особенно при двух последних послах грузино-американские отношения существенно ухудшились и, по его словам, сами дипломаты сыграли в этом немалую негативную роль. "Отставка посла и согласие на нового посла от нашей стороны – это очень важный жест. Главное, чтобы за этим последовало дальнейшее развитие, которого мы и ожидаем. Мы ждем не попытки поделиться с нами какими-то посланиями под давлением и шантажом, а ждем здорового и справедливого подхода", – сказал Кобахидзе. Информация о досрочной приостановке полномочий и добровольного решения Робин Данниган покинуть дипломатическую службу стала известна 5 июня. По словам дипломата, уход с должности – ее личное решение, и требования о ее отзыве не поступало. Уже в июле Данниган завершила свою миссию, которая длилась с октября 2023 года. Работать в Грузии Данниган пришлось после посла Келли Дегнан (2020-2023), которая стала предметом особой критики не только со стороны правящей силы "Грузинская мечта", но и местной оппозиции. В начале своей деятельности, в пору первого президенства Дональда Трампа, грузинская оппозиция обвиняла Дегнан в пособничестве "режиму" Иванишвили. Со сменой власти в Белом доме изменилась и риторика посла, которая уже открыто критиковала власти Грузии. Получив от предшественницы тяжелое наследие, Данниган не смогла наладить отношения с членами правительства, не раз становясь объектом разного рода критики и скандалов. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тех, кто является пособникам "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вашингтон, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, дональд трамп, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия