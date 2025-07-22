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Грузия и Азербайджан: отношения вышли на уровень глобального значения

Грузия и Азербайджан: отношения вышли на уровень глобального значения

Sputnik Грузия

На встрече стороны обсудили важные вопросы экономического сотрудничества и подтвердили, что потенциал для развития связей между странами гораздо выше текущего... 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T15:05+0400

2025-07-22T15:05+0400

2025-07-22T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Отношения между Грузией и Азербайджаном уже давно вышли за рамки двустороннего сотрудничества и имеют важное региональное и глобальное значение, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Глава МИД Азербайджана прибыл с официальным визитом в Грузию во вторник. В рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили. По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, визит азербайджанского коллеги является лучшим продолжением активного политического диалога между двумя странами. "История и отношения наших стран наполнены лучшими примерами добрососедства, дружбы и партнерства. Именно на этой основе сегодня мы говорим об углублении наших связей и возможностях их укрепления", – отметила Бочоришвили. По ее словам, на встрече с министром иностранных дел Азербайджана стороны обсудили широкий круг вопросов – от укрепления двустороннего политического диалога до региональных и глобальных процессов, а также вызовов в сфере безопасности, которые влияют на обе страны. На встрече стороны также обсудили важные вопросы экономического сотрудничества и подтвердили, что потенциал для развития связей между странами гораздо выше текущего уровня. Несмотря на уже достигнутые впечатляющие результаты, как отметила Бочоришвили, стороны намерены продолжать активную работу для расширения экономического взаимодействия. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, тот же Средний коридор, прим.) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, казахстан, азербайджан, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе