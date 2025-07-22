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Какая погода будет в Грузии 22 июля? Прогноз синоптиков
Какая погода будет в Грузии 22 июля? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Синоптики во вторник, 22 июля прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако в некоторых городах на побережье и в горах – дождь. Солнечно будет в Кутаиси: +32 градуса днем и +23 ночью. В Озургети также ожидается солнечная погода, днем +32 градуса, ночью +22. В Батуми ожидается дождь, воздух прогреется до +32 градусов днем и до +24 ночью. В Поти будет безоблачная погода, днем +33 градуса, ночью +24. В Зугдиди также ожидается безоблачная погода, температура днем составит +30 градусов, ночью +23. В Местии – дождь, днем +28 градусов, ночью +12. В Амбролаури также ожидается дождь: температура воздуха прогреется до +33 градусов по Цельсию, ночью до +20. В Чиатуре ожидается дождь: днем +33 градуса, ночью +21. В Ахалцихе тоже прогнозируют дождь, днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью до +14. В Боржоми синоптики прогнозируют осадки: днем +33 градуса, ночью +17. В Бакуриани – солнечный день: днем +27 градусов, ночью +10. В Гори дневная температура +35 градусов, ночью +17. День пройдет без осадков. В Гудаури ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +10. В Омало +27 градусов днем, а ночью +11, пройдут дожди. В Лагодехи – солнечная погода. Температура воздуха днем +37 градусов, ночью +24. В Телави также ожидается ясная погода, ночью +34 градуса, ночью +23 градуса. В Гурджаани тоже ясно и солнечно. Температура воздуха днем +39 градусов, ночью +24. В Сигнахи ожидается дождь, днем +35 градусов, ночью +22. В Рустави ожидается +38 градусов днем, +23 ночью. День пройдет без осадков. В Тбилиси ожидается солнечная погода, днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, тбилиси, кутаиси, озургети, новости, грузия
погода, тбилиси, кутаиси, озургети, новости, грузия

Какая погода будет в Грузии 22 июля? Прогноз синоптиков

10:49 22.07.2025
© Sputnik / Levan AvlabreliНачало осени
Начало осени - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В Тбилиси ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Синоптики во вторник, 22 июля прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако в некоторых городах на побережье и в горах – дождь.
Солнечно будет в Кутаиси: +32 градуса днем и +23 ночью. В Озургети также ожидается солнечная погода, днем +32 градуса, ночью +22.
В Батуми ожидается дождь, воздух прогреется до +32 градусов днем и до +24 ночью. В Поти будет безоблачная погода, днем +33 градуса, ночью +24.
© photo: Sputnik / StringerБатуми и шторм на Черном море
Батуми и шторм на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
Батуми и шторм на Черном море
© photo: Sputnik / Stringer
В Зугдиди также ожидается безоблачная погода, температура днем составит +30 градусов, ночью +23.
В Местии – дождь, днем +28 градусов, ночью +12. В Амбролаури также ожидается дождь: температура воздуха прогреется до +33 градусов по Цельсию, ночью до +20.
В Чиатуре ожидается дождь: днем +33 градуса, ночью +21. В Ахалцихе тоже прогнозируют дождь, днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью до +14.
© photo: Sputnik / StringerМестиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура
Местиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
Местиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура
© photo: Sputnik / Stringer
В Боржоми синоптики прогнозируют осадки: днем +33 градуса, ночью +17. В Бакуриани – солнечный день: днем +27 градусов, ночью +10.
В Гори дневная температура +35 градусов, ночью +17. День пройдет без осадков.
В Гудаури ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +10. В Омало +27 градусов днем, а ночью +11, пройдут дожди.
© photo: Sputnik / StringerСело в горах в горах Кавказа в районе Казбеги близ Гудаури и Военно Грузинской дороги
Село в горах в горах Кавказа в районе Казбеги близ Гудаури и Военно Грузинской дороги - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
Село в горах в горах Кавказа в районе Казбеги близ Гудаури и Военно Грузинской дороги
© photo: Sputnik / Stringer
В Лагодехи – солнечная погода. Температура воздуха днем +37 градусов, ночью +24. В Телави также ожидается ясная погода, ночью +34 градуса, ночью +23 градуса.
В Гурджаани тоже ясно и солнечно. Температура воздуха днем +39 градусов, ночью +24. В Сигнахи ожидается дождь, днем +35 градусов, ночью +22.
В Рустави ожидается +38 градусов днем, +23 ночью. День пройдет без осадков. В Тбилиси ожидается солнечная погода, днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22.
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