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Какая погода будет в Грузии 22 июля? Прогноз синоптиков

Какая погода будет в Грузии 22 июля? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Синоптики во вторник, 22 июля прогнозируют преимущественно солнечную погоду, однако в некоторых городах на побережье и в горах – дождь. Солнечно будет в Кутаиси: +32 градуса днем и +23 ночью. В Озургети также ожидается солнечная погода, днем +32 градуса, ночью +22. В Батуми ожидается дождь, воздух прогреется до +32 градусов днем и до +24 ночью. В Поти будет безоблачная погода, днем +33 градуса, ночью +24. В Зугдиди также ожидается безоблачная погода, температура днем составит +30 градусов, ночью +23. В Местии – дождь, днем +28 градусов, ночью +12. В Амбролаури также ожидается дождь: температура воздуха прогреется до +33 градусов по Цельсию, ночью до +20. В Чиатуре ожидается дождь: днем +33 градуса, ночью +21. В Ахалцихе тоже прогнозируют дождь, днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью до +14. В Боржоми синоптики прогнозируют осадки: днем +33 градуса, ночью +17. В Бакуриани – солнечный день: днем +27 градусов, ночью +10. В Гори дневная температура +35 градусов, ночью +17. День пройдет без осадков. В Гудаури ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +10. В Омало +27 градусов днем, а ночью +11, пройдут дожди. В Лагодехи – солнечная погода. Температура воздуха днем +37 градусов, ночью +24. В Телави также ожидается ясная погода, ночью +34 градуса, ночью +23 градуса. В Гурджаани тоже ясно и солнечно. Температура воздуха днем +39 градусов, ночью +24. В Сигнахи ожидается дождь, днем +35 градусов, ночью +22. В Рустави ожидается +38 градусов днем, +23 ночью. День пройдет без осадков. В Тбилиси ожидается солнечная погода, днем температура воздуха составит +37 градусов, ночью +22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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