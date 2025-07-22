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Мигранты могут вернуться в Грузию и найти достойную работу – депутат "Грузинской мечты"

Мигранты могут вернуться в Грузию и найти достойную работу – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

После 2012 года грузинская экономика утроилась, и в последние годы, в отличие от тех стран, в том числе стран Евросоюза, где работают наши сограждане, заявила... 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T18:39+0400

2025-07-22T18:39+0400

2025-07-22T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузия предлагает выехавшим гражданам для возвращения растущую экономику и помощь в поиске достойной работы и самореализации, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что, если бы не было безвизового режима, больше граждан осталось бы в стране, что увеличило бы рабочую силу и, соответственно, положительно отразилось бы на темпах экономического роста, вызвало шквал критики. Мигранты напомнили премьер-министру о причинах отъезда на работу из Грузии. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, экономика, мигранты