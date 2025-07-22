Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составил 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за январь-июнь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-июнь 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
3 234,7
13,7
Импорт
8 699,3
12,4
Всего
11 934,0
12,8
Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июне 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 217,1
30,3
Медные руды и концентраты
174,6
71,9
Спиртные напитки
123,2
-7,0
Вино
121,6
-22,3
Ферросплавы
95,9
-33,0
В январе-июне 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 71,9%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 38,2%, легковых авто – на 30,3%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 18,8%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 33%, натуральных виноградных вин – на 22,3%, а также спиртных напитков – на 7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июне 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 662,6
10,2
Нефтепродукты
601,8
-4,9
Картины
481,2
254 206,9
Лекарства
337,9
6,0
Газ
243,9
7,6
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 254 206,9%, легковых авто – на 10,2%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 8,5%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 54,9%, грузовых авто – на 12,5%, нефти и нефтепродуктов – на 4,9%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 3,1%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 12,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 464,6
-4,4
США
1 324,6
40,7
Россия
1 282,8
6,9
Китай
1 045,8
22,3
Кыргызстан
683,7
49,8
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.