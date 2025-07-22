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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T09:01+0400

2025-07-22T09:01+0400

2025-07-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составил 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за январь-июнь 2024 года. Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-июне 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 71,9%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 38,2%, легковых авто – на 30,3%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 18,8%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 33%, натуральных виноградных вин – на 22,3%, а также спиртных напитков – на 7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 254 206,9%, легковых авто – на 10,2%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 8,5%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 54,9%, грузовых авто – на 12,5%, нефти и нефтепродуктов – на 4,9%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 3,1%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 12,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика