Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250722/naskolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii--novye-dannye-294231566.html
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T09:01+0400
2025-07-22T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719502_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68b67ef2db51855b6953c2ef4ea23c0c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составил 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за январь-июнь 2024 года. Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-июне 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 71,9%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 38,2%, легковых авто – на 30,3%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 18,8%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 33%, натуральных виноградных вин – на 22,3%, а также спиртных напитков – на 7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 254 206,9%, легковых авто – на 10,2%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 8,5%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 54,9%, грузовых авто – на 12,5%, нефти и нефтепродуктов – на 4,9%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 3,1%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 12,3% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ee59d2c3182f0031bd798351d4eb002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

09:01 22.07.2025
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми
Батумский морской порт - вид с колеса обозрения на бульваре в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года и составил 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за январь-июнь 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-июнь 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

3 234,7

13,7

Импорт

8 699,3

12,4

Всего

11 934,0

12,8

Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с данными за шесть месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июне 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 217,1

30,3

Медные руды и концентраты

174,6

71,9

Спиртные напитки

123,2

-7,0

Вино

121,6

-22,3

Ферросплавы

95,9

-33,0

В январе-июне 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 71,9%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 38,2%, легковых авто – на 30,3%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 18,8%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 33%, натуральных виноградных вин – на 22,3%, а также спиртных напитков – на 7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июне 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 662,6

10,2

Нефтепродукты

601,8

-4,9

Картины

481,2

254 206,9

Лекарства

337,9

6,0

Газ

243,9

7,6

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 254 206,9%, легковых авто – на 10,2%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 8,5%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 54,9%, грузовых авто – на 12,5%, нефти и нефтепродуктов – на 4,9%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 3,1%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 12,3% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июне 2025 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 464,6

-4,4

США

1 324,6

40,7

Россия

1 282,8

6,9

Китай

1 045,8

22,3

Кыргызстан

683,7

49,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0