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Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира
Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира
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Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T13:29+0400
2025-07-22T13:29+0400
2025-07-22T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Восемь семей оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода оползня в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), сообщает "Гуриис мхаре". Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение. В результате движение транспорта на этом отрезке временно ограничено. На месте мобилизована соответствующая техника и ведутся работы по расчистке дороги. Все соответствующие службы работают в координированном режиме. Мобилизованы группы пожарно-спасательной службы, которые оперативно реагируют на потребности населения. Ожидается, что дорога будет полностью расчищена в ближайшие часы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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стихийное бедствие, тбилиси, гурия, новости, происшествия, грузия
стихийное бедствие, тбилиси, гурия, новости, происшествия, грузия
Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира
13:29 22.07.2025 (обновлено: 14:44 22.07.2025)
Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Восемь семей оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода оползня в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), сообщает "Гуриис мхаре".
Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение. В результате движение транспорта на этом отрезке временно ограничено.
На месте мобилизована соответствующая техника и ведутся работы по расчистке дороги.
Все соответствующие службы работают в координированном режиме. Мобилизованы группы пожарно-спасательной службы, которые оперативно реагируют на потребности населения.
Ожидается, что дорога будет полностью расчищена в ближайшие часы.