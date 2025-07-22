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Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира

Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира

Sputnik Грузия

Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T13:29+0400

2025-07-22T13:29+0400

2025-07-22T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Восемь семей оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода оползня в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), сообщает "Гуриис мхаре". Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение. В результате движение транспорта на этом отрезке временно ограничено. На месте мобилизована соответствующая техника и ведутся работы по расчистке дороги. Все соответствующие службы работают в координированном режиме. Мобилизованы группы пожарно-спасательной службы, которые оперативно реагируют на потребности населения. Ожидается, что дорога будет полностью расчищена в ближайшие часы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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