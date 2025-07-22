Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250722/opolzen-na-zapade-gruzii-otrezal-vosem-semey-ot-vneshnego-mira-294238450.html
Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира
Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира
Sputnik Грузия
Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T13:29+0400
2025-07-22T14:44+0400
стихийное бедствие
тбилиси
гурия
новости
происшествия
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/16/294237893_115:0:1041:521_1920x0_80_0_0_746b0e02f0b281d092a57d4eead3375e.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Восемь семей оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода оползня в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), сообщает "Гуриис мхаре". Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение. В результате движение транспорта на этом отрезке временно ограничено. На месте мобилизована соответствующая техника и ведутся работы по расчистке дороги. Все соответствующие службы работают в координированном режиме. Мобилизованы группы пожарно-спасательной службы, которые оперативно реагируют на потребности населения. Ожидается, что дорога будет полностью расчищена в ближайшие часы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/16/294237893_230:0:925:521_1920x0_80_0_0_37f7f404943972fadfb96857d4ae2ead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
стихийное бедствие, тбилиси, гурия, новости, происшествия, грузия
стихийное бедствие, тбилиси, гурия, новости, происшествия, грузия

Оползень на западе Грузии отрезал восемь семей от внешнего мира

13:29 22.07.2025 (обновлено: 14:44 22.07.2025)
© Guria regionОползень на западе Грузии
Оползень на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
© Guria region
Подписаться
Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Восемь семей оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода оползня в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета (регион Гурия), сообщает "Гуриис мхаре".
© Guria regionОползень на западе Грузии
Оползень на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
Оползень на западе Грузии
© Guria region
Сильный дождь вызвал сход каменно-грязевой массы на участке автодороги Чохатаури-Бахмаро, имеющей внутригосударственное значение. В результате движение транспорта на этом отрезке временно ограничено.
На месте мобилизована соответствующая техника и ведутся работы по расчистке дороги.
© Guria regionОползень на западе Грузии
Оползень на западе Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2025
Оползень на западе Грузии
© Guria region
Все соответствующие службы работают в координированном режиме. Мобилизованы группы пожарно-спасательной службы, которые оперативно реагируют на потребности населения.
Ожидается, что дорога будет полностью расчищена в ближайшие часы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0