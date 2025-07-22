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Полиция задержала женщину, укусившую медсестру в клинике Тбилиси
Полиция задержала женщину, укусившую медсестру в клинике Тбилиси
Sputnik Грузия
Теперь злоумышленнице грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года 22.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-22T12:15+0400
2025-07-22T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Полиция задержала 37-летнюю женщину, напавшую на медсестру в Университетской клинике Ингороква в Тбилиси, ей предъявлено обвинение в насилии. Факт нападения женщины на медсестру попал на видеокамеры и мгновенно завирусился в социальных сетях. На записи видно, как женщина подходит к медсестре и пытается укусить ее в шею. Больница в связи с инцидентом распространила заявление. "Поступила пациентка, 37-летняя женщина. Ей проводились все необходимые мероприятия, которые требовались. Внезапно она напала на нашу медсестру, к счастью, повреждения поверхностные, ее жизни опасность не угрожает. С нашей стороны немедленно были приняты все необходимые меры", – отмечают в клинике. Женщине грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Полиция задержала женщину, укусившую медсестру в клинике Тбилиси
12:15 22.07.2025 (обновлено: 12:37 22.07.2025)
Теперь злоумышленнице грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Полиция задержала 37-летнюю женщину, напавшую на медсестру в Университетской клинике Ингороква в Тбилиси, ей предъявлено обвинение в насилии.
Факт нападения женщины на медсестру попал на видеокамеры и мгновенно завирусился в социальных сетях. На записи видно, как женщина подходит к медсестре и пытается укусить ее в шею.
Больница в связи с инцидентом распространила заявление.
"Поступила пациентка, 37-летняя женщина. Ей проводились все необходимые мероприятия, которые требовались. Внезапно она напала на нашу медсестру, к счастью, повреждения поверхностные, ее жизни опасность не угрожает. С нашей стороны немедленно были приняты все необходимые меры", – отмечают в клинике.
Женщине грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года.