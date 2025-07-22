https://sputnik-georgia.ru/20250722/politsiya-zaderzhala-zhenschinu-ukusivshuyu-medsestru-v-klinike-tbilisi-294236767.html

Полиция задержала женщину, укусившую медсестру в клинике Тбилиси

Полиция задержала женщину, укусившую медсестру в клинике Тбилиси

Sputnik Грузия

Теперь злоумышленнице грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T12:15+0400

2025-07-22T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Полиция задержала 37-летнюю женщину, напавшую на медсестру в Университетской клинике Ингороква в Тбилиси, ей предъявлено обвинение в насилии. Факт нападения женщины на медсестру попал на видеокамеры и мгновенно завирусился в социальных сетях. На записи видно, как женщина подходит к медсестре и пытается укусить ее в шею. Больница в связи с инцидентом распространила заявление. "Поступила пациентка, 37-летняя женщина. Ей проводились все необходимые мероприятия, которые требовались. Внезапно она напала на нашу медсестру, к счастью, повреждения поверхностные, ее жизни опасность не угрожает. С нашей стороны немедленно были приняты все необходимые меры", – отмечают в клинике. Женщине грозит штраф либо лишение свободы на срок до одного года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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