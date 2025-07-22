https://sputnik-georgia.ru/20250722/premer-gruzii-rasskazal-o-riskakh-i-vygodakh-bezvizovogo-rezhima-s-es-294235926.html

Премьер Грузии рассказал о рисках и выгодах безвизового режима с ЕС

Премьер Грузии рассказал о рисках и выгодах безвизового режима с ЕС

Sputnik Грузия

Разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой никаких оснований, заявил Кобахидзе 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T14:14+0400

2025-07-22T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Приостановка визовой либерализации не отвечает интересам Евросоюза, который вряд ли пойдет на такой непрагматичный и контрпродуктивный шаг, а сама тема уже исчерпала себя как инструмент шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Глава грузинского правительства отметил, что обмануть грузинский народ невозможно, и в случае несправедливости он отреагирует так же решительно, как 26 октября прошлого года, когда граждане "массово пришли на выборы, поддержали мирный курс и отвергли навязанные европейской бюрократией двойные стандарты". По оценке премьера, существует часть населения, для которой возможность "не стоять в визовых очередях является наивысшей ценностью и приоритетом", однако большинство граждан руководствуется другими приоритетами, такими как сохранение мира, стабильности и ценностей. Премьер подчеркнул, что попытки обмануть грузинский народ происходят не впервые. По его словам, за последние четыре года европейская бюрократия неоднократно использовала "постыдные двойные стандарты и манипуляции": Грузии не выделили 70 миллионов евро займа, отказали в предоставлении статуса кандидата, не начали переговоры о вступлении, а также называли закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским". Европейская бюрократия пытается воздействовать на Грузию с помощью примитивных манипуляций, но эти методы, по мнению премьера, уже давно утратили эффективность. На деле такие манипуляции ни в том, ни в этом виде не смогут привести ни к какому результату, добавил Кобахидзе. При этом, как отметил премьер, один из минусов визовой либерализации – это стимулирование миграции. По словам Кобахидзе, если бы не было безвизового режима, больше граждан осталось бы в стране, что увеличило бы рабочую силу и, соответственно, положительно отразилось бы на темпах экономического роста. При этом премьер заявил, что разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой оснований. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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