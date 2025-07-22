https://sputnik-georgia.ru/20250722/premer-gruzii-rasskazal-o-riskakh-i-vygodakh-bezvizovogo-rezhima-s-es-294235926.html
Премьер Грузии рассказал о рисках и выгодах безвизового режима с ЕС
Премьер Грузии рассказал о рисках и выгодах безвизового режима с ЕС
Sputnik Грузия
Разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой никаких оснований, заявил Кобахидзе 22.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Приостановка визовой либерализации не отвечает интересам Евросоюза, который вряд ли пойдет на такой непрагматичный и контрпродуктивный шаг, а сама тема уже исчерпала себя как инструмент шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Глава грузинского правительства отметил, что обмануть грузинский народ невозможно, и в случае несправедливости он отреагирует так же решительно, как 26 октября прошлого года, когда граждане "массово пришли на выборы, поддержали мирный курс и отвергли навязанные европейской бюрократией двойные стандарты". По оценке премьера, существует часть населения, для которой возможность "не стоять в визовых очередях является наивысшей ценностью и приоритетом", однако большинство граждан руководствуется другими приоритетами, такими как сохранение мира, стабильности и ценностей. Премьер подчеркнул, что попытки обмануть грузинский народ происходят не впервые. По его словам, за последние четыре года европейская бюрократия неоднократно использовала "постыдные двойные стандарты и манипуляции": Грузии не выделили 70 миллионов евро займа, отказали в предоставлении статуса кандидата, не начали переговоры о вступлении, а также называли закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским". Европейская бюрократия пытается воздействовать на Грузию с помощью примитивных манипуляций, но эти методы, по мнению премьера, уже давно утратили эффективность. На деле такие манипуляции ни в том, ни в этом виде не смогут привести ни к какому результату, добавил Кобахидзе. При этом, как отметил премьер, один из минусов визовой либерализации – это стимулирование миграции. По словам Кобахидзе, если бы не было безвизового режима, больше граждан осталось бы в стране, что увеличило бы рабочую силу и, соответственно, положительно отразилось бы на темпах экономического роста. При этом премьер заявил, что разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой оснований. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
грузия, политика, новости, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Премьер Грузии рассказал о рисках и выгодах безвизового режима с ЕС
14:14 22.07.2025 (обновлено: 14:20 22.07.2025)
Разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой никаких оснований, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Приостановка визовой либерализации не отвечает интересам Евросоюза, который вряд ли пойдет на такой непрагматичный и контрпродуктивный шаг, а сама тема уже исчерпала себя как инструмент шантажа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим.
"Даже с прагматической точки зрения приостановка визовой либерализации не соответствует интересам ЕС – ни в отношении нашей страны, ни в отношении нашего населения. Однако сегодня руководство ЕС абсолютно непредсказуемо, поэтому мы не знаем, как будут развиваться события. Тем не менее, мы спокойно ожидаем дальнейшего хода событий", – сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительства отметил, что обмануть грузинский народ невозможно, и в случае несправедливости он отреагирует так же решительно, как 26 октября прошлого года, когда граждане "массово пришли на выборы, поддержали мирный курс и отвергли навязанные европейской бюрократией двойные стандарты".
По оценке премьера, существует часть населения, для которой возможность "не стоять в визовых очередях является наивысшей ценностью и приоритетом", однако большинство граждан руководствуется другими приоритетами, такими как сохранение мира, стабильности и ценностей.
Премьер подчеркнул, что попытки обмануть грузинский народ происходят не впервые.
По его словам, за последние четыре года европейская бюрократия неоднократно использовала "постыдные двойные стандарты и манипуляции": Грузии не выделили 70 миллионов евро займа, отказали в предоставлении статуса кандидата, не начали переговоры о вступлении, а также называли закон "О прозрачности иностранного влияния" "российским".
Европейская бюрократия пытается воздействовать на Грузию с помощью примитивных манипуляций, но эти методы, по мнению премьера, уже давно утратили эффективность.
"Эти лживые приемы настолько изношены, что даже тема визовой либерализации исчерпала себя как инструмент шантажа. Поэтому все здесь предельно ясно. Но все же считаю, что европейская бюрократия не сделает полностью непрагматичный и для нее самой контрпродуктивный шаг", – заявил он.
На деле такие манипуляции ни в том, ни в этом виде не смогут привести ни к какому результату, добавил Кобахидзе.
При этом, как отметил премьер, один из минусов визовой либерализации – это стимулирование миграции.
По словам Кобахидзе, если бы не было безвизового режима, больше граждан осталось бы в стране, что увеличило бы рабочую силу и, соответственно, положительно отразилось бы на темпах экономического роста.
При этом премьер заявил, что разговоры о связи визовой либерализации с экономическим ростом – это не более чем спекуляции, не имеющие под собой оснований.
"Однако для нас важно сохранить это благо для наших граждан. Конечно, важно, что наши граждане могут свободно ездить в разные страны Европы. Поэтому, если с нашей стороны что-то необходимо сделать – мы сделаем всё в разумных пределах", – пообещал премьер.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.
Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
*Экстремистская организация, запрещенная в России