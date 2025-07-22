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Сели и оползни: горные районы Грузии пострадали из-за дождя

Сели и оползни: горные районы Грузии пострадали из-за дождя

Sputnik Грузия

Под угрозой оказалась группа туристов, которую пришлось эвакуировать с места происшествия 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T12:56+0400

2025-07-22T12:56+0400

2025-07-22T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сразу в двух горных районах Грузии – Адигени и Лентехи – в данный момент ведутся работы по ликвидации последствий сильного дождя, прошедшего накануне. В районе Лентехи региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети возникшие вследствие дождей оползни повредили автомобильные дороги и мосты. Под угрозой оказалась группа туристов, которую пришлось эвакуировать с места происшествия. В данный момент частично закрыта дорога из Лентехи до села Меле, которая является частью трассы Кутаиси-Лентехи-Ушгули. По словам заместителя государственного уполномоченного региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Бердия Чанкселиани, на трех участках трасса уже расчищена, и к концу дня дорога полностью откроется. Что касается района Адигени в регионе Самцхе-Джавахети, то там селевой поток сошел в селе Гомаро и повредил жилые дома и дворы: пострадали мебель, бытовая техника, хозяйственные вещи и около десяти автомобилей. Там также ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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