Сколько стоит любовь по-грузински? В "Грузинской мечте" критикуют лобби оппозиции в США

Согласно договору с компанией, она будет заниматься адвокатированием перед правительством США: предоставлять консультации и оказывать содействие в поддержке...

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Любовь со стороны конгрессменов США диктуется лишь деньгами лоббистов, нанятых грузинской оппозицией, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. На сайте реестра иностранных агентов Минюста США 11 июля был опубликован документ, согласно которому партия "Единое национальное движение" наняла лоббистскую компанию Nelson Mullins и выплатила ей 360 000 долларов США. Согласно договору с компанией, она будет заниматься адвокатированием перед правительством Соединенных Штатов – предоставлять консультации и оказывать содействие в поддержке дипломатической деятельности "Единого национального движения" в США по обеспечению свободных и справедливых выборов в Грузии. Конгрессмен Джо Уилсон – инициатор проекта известного закона MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence). В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима, введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Власти Грузии считают, что в законопроекте "читается враждебный дух по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны". Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодня носят формальный характер. Между странами при администрации экс-президента Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособникам "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

