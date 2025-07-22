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США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО

США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО

Sputnik Грузия

В проекте бюджета на 2026 год президент США выдвинул идею приостановить взносы в ряд международных организаций 22.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-22T22:58+0400

2025-07-22T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая, по его мнению, "поддерживает разжигающие рознь цели", об этом сообщили в Белом доме."Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, которая поддерживает... разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре", – цитирует газета NYP слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.В феврале глава государства постановил провести оценку американского присутствия в организации.В мае текущего года Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год выдвинул инициативу о приостановке большей части обязательных и всех добровольных взносов США в организации системы ООН. Предложение касается ключевых структур, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет самой организации.США и ЮНЕСКОВо время первого срока Трампа на должности президента США страна уже объявляла о прекращении членства в ЮНЕСКО.В 2023 году, когда у власти находился Джо Байден, в Вашингтоне заявили, что у страны есть желание вернуться в организацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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