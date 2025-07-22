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Усадьба Романовых в Махинджаури: как в Грузии появился дом царской семьи?

Усадьба Романовых в Махинджаури: как в Грузии появился дом царской семьи?

Sputnik Грузия

Неподалеку от Батуми, среди зарослей, на вершине небольшой горы скрывается заброшенный особняк начала XX века. Усадьба Марии Фесенко – архитектурный памятник с... 22.07.2025, Sputnik Грузия

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Дом построили по указу Николая II для женщины, приближенной к семье Романовых. Мария Фесенко была воспитательница детей царской семьи. Три этажа, мавританские детали, огромный сад и вид на Черное море – здесь когда-то кипела жизнь.В советское время в доме был детский приют, позже – жилье для беженцев. Сейчас здание пустует, но сохраняет атмосферу дворянской эпохи. Место без вывесок и ограждений, которое можно найти только по слухам и подсказкам местных жителей.

махинджаури

батуми

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