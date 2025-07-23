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Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу

Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу

Sputnik Грузия

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки насыщенной жизни Оззи Осборна 23.07.2025, Sputnik Грузия

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Оззи Осборна по праву называют крестным отцом хэви-метала. Он прожил жизнь, наполненную громкой музыкой, дерзкими поступками и большой любовью к сцене. Ему удалось то, что под силу лишь немногим: стать частью легендарной группы, чьи альбомы разошлись по миру тиражом более 75 миллионов экземпляров, создать семью, сохранить индивидуальность и при этом построить блестящую сольную карьеру.Он выступал на самых разных площадках, включая Букингемский дворец, и был признан одним из великих, войдя в Зал славы рок-н-ролла. И, словно по велению судьбы, за пару недель до своей смерти он успел проститься со сценой — тем местом, где билось его сердце всю жизнь. Это было не просто завершение карьеры, это было прощание с целой эпохой.Спросить ChatGPT

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