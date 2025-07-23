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Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу
Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки насыщенной жизни Оззи Осборна 23.07.2025, Sputnik Грузия
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Оззи Осборна по праву называют крестным отцом хэви-метала. Он прожил жизнь, наполненную громкой музыкой, дерзкими поступками и большой любовью к сцене. Ему удалось то, что под силу лишь немногим: стать частью легендарной группы, чьи альбомы разошлись по миру тиражом более 75 миллионов экземпляров, создать семью, сохранить индивидуальность и при этом построить блестящую сольную карьеру.Он выступал на самых разных площадках, включая Букингемский дворец, и был признан одним из великих, войдя в Зал славы рок-н-ролла. И, словно по велению судьбы, за пару недель до своей смерти он успел проститься со сценой — тем местом, где билось его сердце всю жизнь. Это было не просто завершение карьеры, это было прощание с целой эпохой.Спросить ChatGPT
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, сша, калифорния, в мире

Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу

10:10 23.07.2025 (обновлено: 17:06 23.07.2025)
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки насыщенной жизни Оззи Осборна
Оззи Осборна по праву называют крестным отцом хэви-метала. Он прожил жизнь, наполненную громкой музыкой, дерзкими поступками и большой любовью к сцене. Ему удалось то, что под силу лишь немногим: стать частью легендарной группы, чьи альбомы разошлись по миру тиражом более 75 миллионов экземпляров, создать семью, сохранить индивидуальность и при этом построить блестящую сольную карьеру.
Он выступал на самых разных площадках, включая Букингемский дворец, и был признан одним из великих, войдя в Зал славы рок-н-ролла. И, словно по велению судьбы, за пару недель до своей смерти он успел проститься со сценой — тем местом, где билось его сердце всю жизнь. Это было не просто завершение карьеры, это было прощание с целой эпохой.Спросить ChatGPT
© AP Photo / John McCoy

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище "Оззи" он получил еще в школе: это сокращенная версия фамилии, измененная с учетом увлечения историями о волшебнике страны Оз.

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище &quot;Оззи&quot; он получил еще в школе: это сокращенная версия фамилии, измененная с учетом увлечения историями о волшебнике страны Оз. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / John McCoy

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище "Оззи" он получил еще в школе: это сокращенная версия фамилии, измененная с учетом увлечения историями о волшебнике страны Оз.

© Getty Images / Redferns / Fin Costello

Оззи Осборн во время фотосессии для обложки своего альбома "Diary of a Madman" в сентябре 1981 года.

 Оззи Осборн во время фотосессии для обложки своего альбома &quot;Diary of a Madman&quot; в сентябре 1981 года. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Redferns / Fin Costello

Оззи Осборн во время фотосессии для обложки своего альбома "Diary of a Madman" в сентябре 1981 года.

© photo: Sputnik / Igor Mikhalev / Перейти в фотобанк

Оззи Осборн во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве, 12 августа 1989 года.

 Оззи Осборн во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве, 12 августа 1989 года. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
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Оззи Осборн во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве, 12 августа 1989 года.

© Getty Images / Paul Natkin

В автобиографии "Я – Оззи" Осборн откровенно писал о своей многолетней борьбе с алкоголизмом. Начав злоупотреблять спиртным примерно в 18 лет, он к 40 стал хроническим алкоголиком, выпивая по три-четыре бутылки крепкого спиртного ежедневно.

В автобиографии &quot;Я – Оззи&quot; Осборн откровенно писал о своей многолетней борьбе с алкоголизмом. Начав злоупотреблять спиртным примерно в 18 лет, он к 40 стал хроническим алкоголиком, выпивая по три-четыре бутылки крепкого спиртного ежедневно. - Sputnik Грузия
4/15
© Getty Images / Paul Natkin

В автобиографии "Я – Оззи" Осборн откровенно писал о своей многолетней борьбе с алкоголизмом. Начав злоупотреблять спиртным примерно в 18 лет, он к 40 стал хроническим алкоголиком, выпивая по три-четыре бутылки крепкого спиртного ежедневно.

© Getty Images / Vinnie Zuffante

Справиться с зависимостью лишь к 60 годам ему помогла его жена и менеджер Шэрон.

Справиться с зависимостью лишь к 60 годам ему помогла его жена и менеджер Шэрон. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Vinnie Zuffante

Справиться с зависимостью лишь к 60 годам ему помогла его жена и менеджер Шэрон.

© Getty Images / eddie sanderson

Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, он построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые 8 из которых стали платиновыми в США.

Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, он построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые 8 из которых стали платиновыми в США. - Sputnik Грузия
6/15
© Getty Images / eddie sanderson

Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, он построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые 8 из которых стали платиновыми в США.

© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

"Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!" – говорил о себе сам музыкант.

&quot;Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!&quot; – говорил о себе сам музыкант. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
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"Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!" – говорил о себе сам музыкант.

© AP Photo / Joel Ryan/Invision

В 21 год женился на Тельме Райли, в этом браке родились двое детей, Осборн также усыновил сына Тельмы от ее первого брака. В 1981 году пара развелась.

В 21 год женился на Тельме Райли, в этом браке родились двое детей, Осборн также усыновил сына Тельмы от ее первого брака. В 1981 году пара развелась. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Joel Ryan/Invision

В 21 год женился на Тельме Райли, в этом браке родились двое детей, Осборн также усыновил сына Тельмы от ее первого брака. В 1981 году пара развелась.

© Getty Images / Mirrorpix/Daily Mirror/Mike Maloney

Оззи Осборн дома через две недели после рождения своего сына Джека, 25 ноября 1985 года.

Оззи Осборн дома через две недели после рождения своего сына Джека, 25 ноября 1985 года. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Mirrorpix/Daily Mirror/Mike Maloney

Оззи Осборн дома через две недели после рождения своего сына Джека, 25 ноября 1985 года.

© AP Photo / Chris Pizzello

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Chris Pizzello

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.

© Getty Images / Vinnie Zuffante

Осборн пять раз получал музыкальную премию "Грэмми", в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде.

Осборн пять раз получал музыкальную премию &quot;Грэмми&quot;, в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Vinnie Zuffante

Осборн пять раз получал музыкальную премию "Грэмми", в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде.

© AP Photo / Joel Ryan

В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий.

В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Joel Ryan

В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий.

© photo: Sputnik / Boris Babanov / Перейти в фотобанк

В 2003 году Осборн получил травмы, упав с квадроцикла, что стало причиной отмены концертов; ему вставили металлические позвонки. В 2019 году из-за смещения металлических позвонков концерты снова пришлось отменять – их перенесли на 2020 год.

В 2003 году Осборн получил травмы, упав с квадроцикла, что стало причиной отмены концертов; ему вставили металлические позвонки. В 2019 году из-за смещения металлических позвонков концерты снова пришлось отменять – их перенесли на 2020 год. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Boris Babanov
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В 2003 году Осборн получил травмы, упав с квадроцикла, что стало причиной отмены концертов; ему вставили металлические позвонки. В 2019 году из-за смещения металлических позвонков концерты снова пришлось отменять – их перенесли на 2020 год.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

В 2019 году у Осборна была выявлена болезнь Паркинсона.

В 2019 году у Осборна была выявлена болезнь Паркинсона. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В 2019 году у Осборна была выявлена болезнь Паркинсона.

© Getty Images / Martyn Goodacre

Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. "Он был со своей семьей и окружен любовью", – сообщила семья музыканта.

Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. &quot;Он был со своей семьей и окружен любовью&quot;, – сообщила семья музыканта. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Martyn Goodacre

Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. "Он был со своей семьей и окружен любовью", – сообщила семья музыканта.

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