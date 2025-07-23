Прощай, Принц тьмы: великая глава Оззи Осборна подошла к концу
Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище "Оззи" он получил еще в школе: это сокращенная версия фамилии, измененная с учетом увлечения историями о волшебнике страны Оз.
Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме, Англия. Прозвище "Оззи" он получил еще в школе: это сокращенная версия фамилии, измененная с учетом увлечения историями о волшебнике страны Оз.
Оззи Осборн во время фотосессии для обложки своего альбома "Diary of a Madman" в сентябре 1981 года.
Оззи Осборн во время фотосессии для обложки своего альбома "Diary of a Madman" в сентябре 1981 года.
Оззи Осборн во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве, 12 августа 1989 года.
Оззи Осборн во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве, 12 августа 1989 года.
В автобиографии "Я – Оззи" Осборн откровенно писал о своей многолетней борьбе с алкоголизмом. Начав злоупотреблять спиртным примерно в 18 лет, он к 40 стал хроническим алкоголиком, выпивая по три-четыре бутылки крепкого спиртного ежедневно.
В автобиографии "Я – Оззи" Осборн откровенно писал о своей многолетней борьбе с алкоголизмом. Начав злоупотреблять спиртным примерно в 18 лет, он к 40 стал хроническим алкоголиком, выпивая по три-четыре бутылки крепкого спиртного ежедневно.
Справиться с зависимостью лишь к 60 годам ему помогла его жена и менеджер Шэрон.
Справиться с зависимостью лишь к 60 годам ему помогла его жена и менеджер Шэрон.
Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, он построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые 8 из которых стали платиновыми в США.
Несмотря на употребление лошадиных доз наркотиков, он построил невероятно успешную сольную карьеру, выпустив 13 студийных альбомов, первые 8 из которых стали платиновыми в США.
"Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!" – говорил о себе сам музыкант.
"Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!" – говорил о себе сам музыкант.
В 21 год женился на Тельме Райли, в этом браке родились двое детей, Осборн также усыновил сына Тельмы от ее первого брака. В 1981 году пара развелась.
В 21 год женился на Тельме Райли, в этом браке родились двое детей, Осборн также усыновил сына Тельмы от ее первого брака. В 1981 году пара развелась.
Оззи Осборн дома через две недели после рождения своего сына Джека, 25 ноября 1985 года.
Оззи Осборн дома через две недели после рождения своего сына Джека, 25 ноября 1985 года.
Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.
Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель.
Осборн пять раз получал музыкальную премию "Грэмми", в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде.
Осборн пять раз получал музыкальную премию "Грэмми", в 2002 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде.
В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий.
В 2010 году число проданных дисков, записанных с участием Осборна, превысило 100 млн копий.
В 2003 году Осборн получил травмы, упав с квадроцикла, что стало причиной отмены концертов; ему вставили металлические позвонки. В 2019 году из-за смещения металлических позвонков концерты снова пришлось отменять – их перенесли на 2020 год.
В 2003 году Осборн получил травмы, упав с квадроцикла, что стало причиной отмены концертов; ему вставили металлические позвонки. В 2019 году из-за смещения металлических позвонков концерты снова пришлось отменять – их перенесли на 2020 год.
В 2019 году у Осборна была выявлена болезнь Паркинсона.
В 2019 году у Осборна была выявлена болезнь Паркинсона.
Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. "Он был со своей семьей и окружен любовью", – сообщила семья музыканта.
Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. "Он был со своей семьей и окружен любовью", – сообщила семья музыканта.