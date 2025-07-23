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Арест счетов медиаплатформы в Грузии – что стоит за правовым решением
Арест счетов медиаплатформы в Грузии – что стоит за правовым решением
Sputnik Грузия
Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби", говорится в заявление 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии 21 июля арестовала счета медиаплатформы "Батумелеби" из-за налоговой задолженности, но готова пойти на сделку с компанией, говорится в заявлении ведомства. Издание "Батумелеби" после ареста счетов распространило заявление, что знало о задолженности и покрывало ее, но когда оно обратилось за реструктуризацией долга, то получило отказ. В оппозиции арест счетов медиаплатформы расценили как политическое давление на СМИ после ареста ее основательницы Мзии Амаглобели. При этом Служба доходов отмечает, что арест счетов был автоматической мерой системы за неуплату. "Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби" и предоставить возможность погасить задолженность перед государственным бюджетом в соответствии с соответствующим графиком", – говорится в заявлении. На данный момент издание "Батумелеби" заявило, что выплатило основную задолженность – 47 тысяч лари, и ее долг теперь это начисленные пени и штрафы за несвоевременную оплату. Кто такая Мзия Амаглобели? Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку, которая продлилась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении, ожидая приговора. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, батуми, политика, происшествия
грузия, новости, батуми, политика, происшествия
Арест счетов медиаплатформы в Грузии – что стоит за правовым решением
Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби", говорится в заявление
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии 21 июля арестовала счета медиаплатформы "Батумелеби" из-за налоговой задолженности, но готова пойти на сделку с компанией, говорится в заявлении ведомства.
Издание "Батумелеби" после ареста счетов распространило заявление, что знало о задолженности и покрывало ее, но когда оно обратилось за реструктуризацией долга, то получило отказ. В оппозиции арест счетов медиаплатформы расценили как политическое давление на СМИ после ареста ее основательницы Мзии Амаглобели.
"Служба доходов Министерства финансов поясняет, что по состоянию на 21 июля 2025 года за медиаплатформой "Батумелеби" числится признанная налоговая задолженность в размере 282 191,97 лари", – говорится в заявлении.
При этом Служба доходов отмечает, что арест счетов был автоматической мерой системы за неуплату.
"Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби" и предоставить возможность погасить задолженность перед государственным бюджетом в соответствии с соответствующим графиком", – говорится в заявлении.
На данный момент издание "Батумелеби" заявило, что выплатило основную задолженность – 47 тысяч лари, и ее долг теперь это начисленные пени и штрафы за несвоевременную оплату.
Кто такая Мзия Амаглобели?
Основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми.
Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку, которая продлилась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении, ожидая приговора.
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.