https://sputnik-georgia.ru/20250723/arest-schetov-mediaplatformy-v-gruzii--chto-stoit-za-pravovym-resheniem-294246125.html

Арест счетов медиаплатформы в Грузии – что стоит за правовым решением

Арест счетов медиаплатформы в Грузии – что стоит за правовым решением

Sputnik Грузия

Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби", говорится в заявление 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T11:55+0400

2025-07-23T11:55+0400

2025-07-23T11:55+0400

грузия

новости

батуми

политика

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ec1de63eee1c583c9007d3ca7ee304.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии 21 июля арестовала счета медиаплатформы "Батумелеби" из-за налоговой задолженности, но готова пойти на сделку с компанией, говорится в заявлении ведомства. Издание "Батумелеби" после ареста счетов распространило заявление, что знало о задолженности и покрывало ее, но когда оно обратилось за реструктуризацией долга, то получило отказ. В оппозиции арест счетов медиаплатформы расценили как политическое давление на СМИ после ареста ее основательницы Мзии Амаглобели. При этом Служба доходов отмечает, что арест счетов был автоматической мерой системы за неуплату. "Служба доходов выражает готовность в случае налогового соглашения снять арест со счетов "Батумелеби" и предоставить возможность погасить задолженность перед государственным бюджетом в соответствии с соответствующим графиком", – говорится в заявлении. На данный момент издание "Батумелеби" заявило, что выплатило основную задолженность – 47 тысяч лари, и ее долг теперь это начисленные пени и штрафы за несвоевременную оплату. Кто такая Мзия Амаглобели? Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. В тот же день Амаглобели объявила голодовку, которая продлилась 37 дней. В данный момент она находится в предварительном заключении, ожидая приговора. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проводятся перманентные акции протеста с требованием освободить Амаглобели из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, батуми, политика, происшествия