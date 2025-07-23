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Авиакомпания INDIGO свяжет Тбилиси с еще одним городом Индии

Авиакомпания INDIGO свяжет Тбилиси с еще одним городом Индии

Sputnik Грузия

Авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно 23.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания INDIGO начнет выполнять прямые регулярные рейсы Мумбаи-Тбилиси со 2 августа 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. По информации Объединения, авиакомпания будет выполнять рейсы Мумбаи-Тбилиси-Мумбаи с частотой три раза в неделю. Мумбаи станет вторым индийским городом после Дели, который будет связан прямым авиасообщением с Грузией. В общей сложности прямые регулярные рейсы между Индией и Грузией будут выполняться 10 раз в неделю. До сих пор авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно. Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии более 5 лет. Авиакомпания начала работу на грузинском рынке в августе 2023 года. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. Она выполняет в среднем более 2 тысяч рейсов в день по более чем 110 направлениям в 33 странах. На сегодня авиакомпания владеет более 360 самолетами. В июне 2023 года IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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