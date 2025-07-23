https://sputnik-georgia.ru/20250723/aviakompaniya-indigo-svyazhet-tbilisi-s-esche-odnim-gorodom-indii-294248959.html
Авиакомпания INDIGO свяжет Тбилиси с еще одним городом Индии
Авиакомпания INDIGO свяжет Тбилиси с еще одним городом Индии
Sputnik Грузия
Авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T13:58+0400
2025-07-23T13:58+0400
2025-07-23T13:58+0400
туризм
грузия
новости
индия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/02/277251720_0:155:1440:965_1920x0_80_0_0_56ca8cefad1902b12fb4d26a12bf26fd.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания INDIGO начнет выполнять прямые регулярные рейсы Мумбаи-Тбилиси со 2 августа 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. По информации Объединения, авиакомпания будет выполнять рейсы Мумбаи-Тбилиси-Мумбаи с частотой три раза в неделю. Мумбаи станет вторым индийским городом после Дели, который будет связан прямым авиасообщением с Грузией. В общей сложности прямые регулярные рейсы между Индией и Грузией будут выполняться 10 раз в неделю. До сих пор авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно. Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии более 5 лет. Авиакомпания начала работу на грузинском рынке в августе 2023 года. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. Она выполняет в среднем более 2 тысяч рейсов в день по более чем 110 направлениям в 33 странах. На сегодня авиакомпания владеет более 360 самолетами. В июне 2023 года IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/02/277251720_59:0:1440:1036_1920x0_80_0_0_f334278de7df5cbd7d8c349c526a0948.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, индия
туризм, грузия, новости, индия
Авиакомпания INDIGO свяжет Тбилиси с еще одним городом Индии
Авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания INDIGO начнет выполнять прямые регулярные рейсы Мумбаи-Тбилиси со 2 августа 2025 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
По информации Объединения, авиакомпания будет выполнять рейсы Мумбаи-Тбилиси-Мумбаи с частотой три раза в неделю.
Мумбаи станет вторым индийским городом после Дели, который будет связан прямым авиасообщением с Грузией. В общей сложности прямые регулярные рейсы между Индией и Грузией будут выполняться 10 раз в неделю.
До сих пор авиакомпания выполняет прямые рейсы по маршруту Дели-Тбилиси-Дели ежедневно.
Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии более 5 лет. Авиакомпания начала работу на грузинском рынке в августе 2023 года.
IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. Она выполняет в среднем более 2 тысяч рейсов в день по более чем 110 направлениям в 33 странах. На сегодня авиакомпания владеет более 360 самолетами. В июне 2023 года IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации.