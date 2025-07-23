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Долой кулинарный мейнстрим: что попробовать в Грузии, кроме хинкали и хачапури?
Долой кулинарный мейнстрим: что попробовать в Грузии, кроме хинкали и хачапури?
Sputnik Грузия
Хинкали и хачапури – это вкусно, но в гастрономической карте Тбилиси гораздо больше сюрпризов 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T16:20+0400
2025-07-23T16:20+0400
2025-07-23T16:48+0400
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Мы собрали 15 блюд для туристов, которые едят сами грузины: от пряной фасоли и сырной каши до рёбрышек в аджике и десертов из винограда. Подробности в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, грузия, туризм, грузинская кухня, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, грузия, туризм, грузинская кухня, видео
Долой кулинарный мейнстрим: что попробовать в Грузии, кроме хинкали и хачапури?
16:20 23.07.2025 (обновлено: 16:48 23.07.2025)
Хинкали и хачапури – это вкусно, но в гастрономической карте Тбилиси гораздо больше сюрпризов
Мы собрали 15 блюд для туристов, которые едят сами грузины: от пряной фасоли и сырной каши до рёбрышек в аджике и десертов из винограда. Подробности в видео Sputnik Грузия.