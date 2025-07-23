https://sputnik-georgia.ru/20250723/doloy-kulinarnyy-meynstrim-chto-poprobovat-v-gruzii-krome-khinkali-i-khachapuri-294252688.html

Долой кулинарный мейнстрим: что попробовать в Грузии, кроме хинкали и хачапури?

Долой кулинарный мейнстрим: что попробовать в Грузии, кроме хинкали и хачапури?

Sputnik Грузия

Хинкали и хачапури – это вкусно, но в гастрономической карте Тбилиси гораздо больше сюрпризов 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T16:20+0400

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Мы собрали 15 блюд для туристов, которые едят сами грузины: от пряной фасоли и сырной каши до рёбрышек в аджике и десертов из винограда. Подробности в видео Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, грузия, туризм, грузинская кухня, видео