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Грузия и Турция согласовали новые шаги по укреплению сотрудничества в сфере правопорядка

Грузия и Турция согласовали новые шаги по укреплению сотрудничества в сфере правопорядка

Sputnik Грузия

В рамках визита в Стамбул заместитель министра также посетила Международную выставку оборонной промышленности 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T15:53+0400

2025-07-23T15:53+0400

2025-07-23T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Ключевые направления сотрудничества и важность существующего партнерства между правоохранительными структурами Грузии и Турции обсудили на встрече заместитель министра внутренних дел Грузии Мариам Табатадзе и глава Национальной полиции Турции Махмут Демирташ. По информации пресс-службы, двусторонняя встреча прошла в Стамбуле в рамках рабочего визита замглавы МВД Грузии в Турцию. "Мариам Табатадзе поблагодарила главу Национальной полиции Турции за плодотворное сотрудничество и выразила готовность к дальнейшему углублению партнерских отношений", – говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. В рамках визита в Стамбул заместитель министра также посетила Международную выставку оборонной промышленности IDEF 2025, ознакомилась с наземным, морским и воздушным оборудованием, представленным местными и международными компаниями, и получила подробную информацию о новейших технологических достижениях и программах в сфере обороны и безопасности. IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и считается одной из самых значимых в Европе. В этом году в ее работе принимают участие главы делегаций – министры, более 120 заместителей министров, начальники генеральных штабов вооруженных сил и командующие родами войск из 33 стран. На выставке представлены стенды участников из 44 государств, свою продукцию продемонстрируют более 400 международных компаний. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 120 000 специалистов из 99 стран. Выставка пройдет в Стамбуле с 22 по 27 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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