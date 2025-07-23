https://sputnik-georgia.ru/20250723/gruziya-stala-kulturnym-khabom-20-tysyach-turistov-priekhali-na-kontsert-v-tbilisi-294256829.html

Грузия стала культурным хабом: 20 тысяч туристов приехали на концерт в Тбилиси

Грузия стала культурным хабом: 20 тысяч туристов приехали на концерт в Тбилиси

Sputnik Грузия

Поп-звезда Джастин Тимберлейк выступает в Грузии в рамках правительственной программы Starring Georgia. 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В Грузию специально на концерт знаменитого американского исполнителя Джастина Тимберлейка приехали 20 тысяч туристов, заявила министр культуры Тинатин Рухадзе. Концерт Тимберлейка пройдет 23 июля, ворота стадиона "Динамо арена" уже открылись в 17:00. Все билеты были проданы за несколько часов после открытия продаж. Для того, чтобы зрители могли попасть после концерта удобно и быстро домой, метрополитен и автобусы будут работать в городе до 02:00 24 июля. Джастин Тимберлейк – одна из популярнейших поп-звезд нашего столетия, всю свою карьеру он провел в творческом вихре, начав в Disney Studios, продолжив во всемирно популярной поп-группе NSYNC. Он является автором песен, композитором, продюсером, танцором и актером. В свои 44 года Тимберлейк – обладатель четырех премий "Эмми" и десяти премий "Грэмми". Поп-звезда выступает в Грузии в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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