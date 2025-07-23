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Грузия установила новый рекорд по доходам от туризма за полгода
Грузия установила новый рекорд по доходам от туризма за полгода
Sputnik Грузия
В первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T09:01+0400
2025-07-23T09:01+0400
экономика
туризм
грузия
национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Доходы Грузии от туризма в первом полугодии 2025 года выросли на 3,8% и достигли рекордных 2 миллиардов долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. По информации администрации, за первые два квартала 2025 года доходы от туризма превысили уровень аналогичного периода 2019 года на 35,4% (до пандемии COVID-19). В январе-июне зафиксирован значительный рост доходов от туризма из Израиля (37,9%), из Евросоюза и Великобритании (12,5%), из Азербайджана (30,7%), из Саудовской Аравии (18,9%) и из Армении (2,8%). Кроме того, в первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Восстановление туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 823 миллиона долларов. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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экономика, туризм, грузия, национальная администрация туризма грузии
экономика, туризм, грузия, национальная администрация туризма грузии

Грузия установила новый рекорд по доходам от туризма за полгода

09:01 23.07.2025
© photo: Sputnik / StringerТуристы из стран Европы в районе Абанотубани в историческом центре Тбилиси
Туристы из стран Европы в районе Абанотубани в историческом центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Доходы Грузии от туризма в первом полугодии 2025 года выросли на 3,8% и достигли рекордных 2 миллиардов долларов, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
По информации администрации, за первые два квартала 2025 года доходы от туризма превысили уровень аналогичного периода 2019 года на 35,4% (до пандемии COVID-19).
В январе-июне зафиксирован значительный рост доходов от туризма из Израиля (37,9%), из Евросоюза и Великобритании (12,5%), из Азербайджана (30,7%), из Саудовской Аравии (18,9%) и из Армении (2,8%).
Кроме того, в первом полугодии 2025 года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также туристические визиты за этот период выросли на 6,9% и составили 2,3 миллиона.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Восстановление туризма

Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.
По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года.
Доходы Грузии от международных путешественников в 2024 году составили 4,43 миллиарда долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Наибольшую сумму в 2024 году потратили визитеры из России – 823 миллиона долларов.
Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году.
Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.
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