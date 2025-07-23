Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250723/inspektor-departamenta-okhrany-v-gruzii-zaderzhan-za-vorovstvo-294249483.html
Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство
Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T19:19+0400
2025-07-23T19:19+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии задержали по обвинению в воровстве инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции. Следствие установило, что инспектор во время работы тайно завладел принадлежавшим гражданину золотым украшением. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8a431cecadc070b84d56d33ef67ee859.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство

19:19 23.07.2025
© photo: Sputnik / StringerЗдание полиции в районе Ваке
Здание полиции в районе Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии задержали по обвинению в воровстве инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции.
Следствие установило, что инспектор во время работы тайно завладел принадлежавшим гражданину золотым украшением.
Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0