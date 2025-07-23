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Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство
Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство
Sputnik Грузия
Задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T19:19+0400
2025-07-23T19:19+0400
2025-07-23T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии задержали по обвинению в воровстве инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции. Следствие установило, что инспектор во время работы тайно завладел принадлежавшим гражданину золотым украшением. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство
Задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии задержали по обвинению в воровстве инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции.
Следствие установило, что инспектор во время работы тайно завладел принадлежавшим гражданину золотым украшением.
Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.