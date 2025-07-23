https://sputnik-georgia.ru/20250723/inspektor-departamenta-okhrany-v-gruzii-zaderzhan-za-vorovstvo-294249483.html

Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство

Инспектор департамента охраны в Грузии задержан за воровство

Sputnik Грузия

Задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T19:19+0400

2025-07-23T19:19+0400

2025-07-23T19:19+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии задержали по обвинению в воровстве инспектора управления авиационной безопасности Департамента охранной полиции. Следствие установило, что инспектор во время работы тайно завладел принадлежавшим гражданину золотым украшением. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси