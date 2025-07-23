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Киев будет добиваться организации встречи Путина и Зеленского
Киев будет добиваться организации встречи Путина и Зеленского
Sputnik Грузия
Делегация Украины будет стремиться убедить российскую сторону в надобности встречи двух президентов 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T16:57+0400
2025-07-23T16:57+0400
2025-07-23T17:17+0400
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Тбилиси, 23 июл – Sputnik. Основной целью украинской делегации на переговорах с Россией в Турции является организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и, по его словам, сначала встречи пройдут в Анкаре, а затем – в Стамбуле. Впоследствии телеканал "Общественное" уточнил, что в Анкаре украинская делегация встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле – с российской стороной.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду в 19.00 по Москве во дворце Чираган в городе Стамбул.* Включён в перечень террористов и экстремистов в РФПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
Киев будет добиваться организации встречи Путина и Зеленского
16:57 23.07.2025 (обновлено: 17:17 23.07.2025)
Делегация Украины будет стремиться убедить российскую сторону в надобности встречи двух президентов
Тбилиси, 23 июл – Sputnik.
Основной целью украинской делегации на переговорах с Россией в Турции является организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости
.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и, по его словам, сначала встречи пройдут в Анкаре, а затем – в Стамбуле. Впоследствии телеканал "Общественное" уточнил, что в Анкаре украинская делегация встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле – с российской стороной.
"Основная задача, кроме гуманитарного трека, – организация встречи лидеров Украины и РФ", – говорится в сообщении.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду в 19.00 по Москве во дворце Чираган в городе Стамбул.
* Включён в перечень террористов и экстремистов в РФ