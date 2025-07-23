https://sputnik-georgia.ru/20250723/kiev-budet-dobivatsya-organizatsii-vstrechi-putina-i-zelenskogo-294253491.html

Киев будет добиваться организации встречи Путина и Зеленского

Киев будет добиваться организации встречи Путина и Зеленского

Sputnik Грузия

Делегация Украины будет стремиться убедить российскую сторону в надобности встречи двух президентов 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T16:57+0400

2025-07-23T16:57+0400

2025-07-23T17:17+0400

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Тбилиси, 23 июл – Sputnik. Основной целью украинской делегации на переговорах с Россией в Турции является организация встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и, по его словам, сначала встречи пройдут в Анкаре, а затем – в Стамбуле. Впоследствии телеканал "Общественное" уточнил, что в Анкаре украинская делегация встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле – с российской стороной.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду в 19.00 по Москве во дворце Чираган в городе Стамбул.* Включён в перечень террористов и экстремистов в РФПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков