https://sputnik-georgia.ru/20250723/konets-avgusta-ne-sluchaen-papuashvili-ob-ugroze-otmeny-bezviza-c-ec-pered-vyborami-v-gruzii-294247896.html

Конец августа не случаен: Папуашвили об угрозе отмены безвиза c EC перед выборами в Грузии

Конец августа не случаен: Папуашвили об угрозе отмены безвиза c EC перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Глава грузинского парламента уверен, что на самом деле речь идет не о реальном решении, а о попытке шантажа 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T12:53+0400

2025-07-23T12:53+0400

2025-07-23T12:53+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270147674_341:198:1210:687_1920x0_80_0_0_263361a1f4c231b372f348f8e631a502.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. В условиях дефицита идей в оппозиции, вопрос о возможной отмене либерализации визового режима используется как инструмент давления извне в преддверии выборов в органы местного самоуправления, намеченных осенью текущего года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. На прошлой неделе Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. Как заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, Грузия должна выполнить рекомендации до конца августа. Глава грузинского законодательного органа уверен, что на самом деле речь идет не о реальном решении, а о попытке шантажа.По его словам, как и в прошлом году, с помощью внешнего давления пытаются повлиять на внутренние процессы в Грузии, особенно в преддверии выборов. Он утверждает, что последовательность решений и действий, предпринимаемых извне, направлена на давление на общество и вмешательство в формирование электоральной воли. Папуашвили также отметил, что конец августа выбран не случайно – именно тогда начинается активная предвыборная кампания, а радикальная оппозиция уже делает заявления о дестабилизации и смене власти. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия