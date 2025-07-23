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Мужчина погиб от удара током во время рыбалки на западе Грузии
Мужчина погиб от удара током во время рыбалки на западе Грузии
Sputnik Грузия
По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T14:56+0400
2025-07-23T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте 38 лет погиб в результате несчастного случая в селе Дими Багдатского муниципалитета, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По информации телеканала, трагедия произошла у плотины, где гражданин рыбачил с удочкой. Предположительно, он получил удар током, что привело к остановке сердца. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия

Мужчина погиб от удара током во время рыбалки на западе Грузии

14:56 23.07.2025
© photo: Sputnik / StringerПожилой рыбак на озере Лиси
Пожилой рыбак на озере Лиси - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте 38 лет погиб в результате несчастного случая в селе Дими Багдатского муниципалитета, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По информации телеканала, трагедия произошла у плотины, где гражданин рыбачил с удочкой. Предположительно, он получил удар током, что привело к остановке сердца.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.
По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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