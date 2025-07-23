https://sputnik-georgia.ru/20250723/muzhchina-pogib-ot-udara-tokom-vo-vremya-rybalki-na-zapade-gruzii-294250667.html

Мужчина погиб от удара током во время рыбалки на западе Грузии

Мужчина погиб от удара током во время рыбалки на западе Грузии

Sputnik Грузия

По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T14:56+0400

2025-07-23T14:56+0400

2025-07-23T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Мужчина в возрасте 38 лет погиб в результате несчастного случая в селе Дими Багдатского муниципалитета, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По информации телеканала, трагедия произошла у плотины, где гражданин рыбачил с удочкой. Предположительно, он получил удар током, что привело к остановке сердца. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия