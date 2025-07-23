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Новая структура в мэрии Тбилиси: мотоинспекция займется городским порядком
Новая структура в мэрии Тбилиси: мотоинспекция займется городским порядком
Sputnik Грузия
Новая структура начнет работу в ближайшее время и будет сосредоточена, в первую очередь, на историческом центре Тбилиси, популярных туристических локациях и... 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В столице Грузии создана новая структура – мотоинспекция, которая будет следить за соблюдением урбанистического порядка, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По словам мэра, новая служба займется контролем внешнего облика города, предотвращением загрязнения окружающей среды, снижением уровня акустического шума, а также оперативным реагированием на строительные и административные правонарушения. Как отметил Каладзе, соблюдение урбанистического порядка и проведение соответствующих мероприятий являются одним из приоритетов мэрии, и в этом направлении уже предприняты конкретные шаги. "Сейчас я представлю вам проект муниципальной инспекции Тбилиси, который поможет нам оперативно и эффективно контролировать порядок в туристических и исторических зонах столицы, на центральных площадях и проспектах", – заявил Каладзе. Мотоинспекция оснащена трициклами европейского стандарта, специальной экипировкой и современными техническими средствами. По словам мэра, сотрудники службы прошли специальную подготовку. "Служба закупила 20 единиц трициклов. Главная цель проекта – обеспечить оперативное и эффективное реагирование в ключевых зонах города", – добавил Каладзе. Новая структура начнет работу в ближайшее время и будет сосредоточена, в первую очередь, на историческом центре Тбилиси, популярных туристических локациях и оживленных улицах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Новая структура в мэрии Тбилиси: мотоинспекция займется городским порядком
Новая структура начнет работу в ближайшее время и будет сосредоточена, в первую очередь, на историческом центре Тбилиси, популярных туристических локациях и оживленных улицах
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В столице Грузии создана новая структура – мотоинспекция, которая будет следить за соблюдением урбанистического порядка, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По словам мэра, новая служба займется контролем внешнего облика города, предотвращением загрязнения окружающей среды, снижением уровня акустического шума, а также оперативным реагированием на строительные и административные правонарушения.
Как отметил Каладзе, соблюдение урбанистического порядка и проведение соответствующих мероприятий являются одним из приоритетов мэрии, и в этом направлении уже предприняты конкретные шаги.
"Сейчас я представлю вам проект муниципальной инспекции Тбилиси, который поможет нам оперативно и эффективно контролировать порядок в туристических и исторических зонах столицы, на центральных площадях и проспектах", – заявил Каладзе.
Мотоинспекция оснащена трициклами европейского стандарта, специальной экипировкой и современными техническими средствами. По словам мэра, сотрудники службы прошли специальную подготовку.
"Служба закупила 20 единиц трициклов. Главная цель проекта – обеспечить оперативное и эффективное реагирование в ключевых зонах города", – добавил Каладзе.
Новая структура начнет работу в ближайшее время и будет сосредоточена, в первую очередь, на историческом центре Тбилиси, популярных туристических локациях и оживленных улицах.