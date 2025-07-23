https://sputnik-georgia.ru/20250723/politsiya-izyala-oruzhie-v-regionakh-gruzii-zaderzhany-shest-chelovek-294248518.html

Полиция изъяла оружие в регионах Грузии: задержаны шесть человек

Полиция изъяла оружие в регионах Грузии: задержаны шесть человек

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T18:18+0400

2025-07-23T18:18+0400

2025-07-23T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в результате оперативных действий обнаружили незаконное оружие и патроны у жителей регионов и задержали шесть человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция проводилась в регионах Шида Картли, Самегрело – Земо Сванети и Имерети. Среди задержанных трое уже были в прошлом судимы за различные преступления. Среди изъятого огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, – пистолеты, охотничьи ружья, винтовки и патроны. Также полиция обнаружила и наркотики. Всем задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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