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Полиция изъяла оружие в регионах Грузии: задержаны шесть человек
Полиция изъяла оружие в регионах Грузии: задержаны шесть человек
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T18:18+0400
2025-07-23T18:18+0400
2025-07-23T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в результате оперативных действий обнаружили незаконное оружие и патроны у жителей регионов и задержали шесть человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, операция проводилась в регионах Шида Картли, Самегрело – Земо Сванети и Имерети. Среди задержанных трое уже были в прошлом судимы за различные преступления. Среди изъятого огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, – пистолеты, охотничьи ружья, винтовки и патроны. Также полиция обнаружила и наркотики. Всем задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, мвд грузии
Полиция изъяла оружие в регионах Грузии: задержаны шесть человек
Задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в результате оперативных действий обнаружили незаконное оружие и патроны у жителей регионов и задержали шесть человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, операция проводилась в регионах Шида Картли, Самегрело – Земо Сванети и Имерети.
Среди задержанных трое уже были в прошлом судимы за различные преступления.
Среди изъятого огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, – пистолеты, охотничьи ружья, винтовки и патроны. Также полиция обнаружила и наркотики.
Всем задержанным грозит до 11 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.