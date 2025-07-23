https://sputnik-georgia.ru/20250723/skolko-semey-vospolzovalis-gosprogrammoy-dlya-pokupki-zhilya--poslednie-dannye-294243148.html

Сколько семей воспользовались госпрограммой для покупки жилья – последние данные

Сколько семей воспользовались госпрограммой для покупки жилья – последние данные

Sputnik Грузия

Максимальный лимит кредита по этой программе составляет 200 000 лари 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T10:51+0400

2025-07-23T10:51+0400

2025-07-23T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Государственной программой "Субсидированный ипотечный кредит" уже воспользовались около 8 000 семей, а объем утвержденных кредитов составил 932 млн лари, заявил заместитель директора агентства "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе. Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа. Максимальный лимит кредита составляет 200 000 лари. По информации заместителя директора "Производи в Грузии", уже имеющийся опыт и статистика показывают, что программа является важным инструментом поддержки с точки зрения обеспечения жильем семей с детьми. Как работает программа В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом. Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте. Кто может воспользоваться программой: Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари, однако максимальный покрываемый лимит государством составляет 200 тысяч лари. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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