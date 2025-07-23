https://sputnik-georgia.ru/20250723/skolko-semey-vospolzovalis-gosprogrammoy-dlya-pokupki-zhilya--poslednie-dannye-294243148.html
Сколько семей воспользовались госпрограммой для покупки жилья – последние данные
Сколько семей воспользовались госпрограммой для покупки жилья – последние данные
Sputnik Грузия
Максимальный лимит кредита по этой программе составляет 200 000 лари 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T10:51+0400
2025-07-23T10:51+0400
2025-07-23T10:51+0400
грузия
экономика
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279595899_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3ae870bfbf241eb42c8ca466eed07423.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Государственной программой "Субсидированный ипотечный кредит" уже воспользовались около 8 000 семей, а объем утвержденных кредитов составил 932 млн лари, заявил заместитель директора агентства "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе. Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа. Максимальный лимит кредита составляет 200 000 лари. По информации заместителя директора "Производи в Грузии", уже имеющийся опыт и статистика показывают, что программа является важным инструментом поддержки с точки зрения обеспечения жильем семей с детьми. Как работает программа В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом. Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте. Кто может воспользоваться программой: Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари, однако максимальный покрываемый лимит государством составляет 200 тысяч лари. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279595899_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b6a966e2f8887f7fdb5188afe7fc1e17.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, общество
грузия, экономика, новости, общество
Сколько семей воспользовались госпрограммой для покупки жилья – последние данные
Максимальный лимит кредита по этой программе составляет 200 000 лари
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Государственной программой "Субсидированный ипотечный кредит" уже воспользовались около 8 000 семей, а объем утвержденных кредитов составил 932 млн лари, заявил заместитель директора агентства "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе.
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
Максимальный лимит кредита составляет 200 000 лари.
"Согласно программе, семьи на первого и второго ребенка имеют возможность получить ставку рефинансирования минус 3,5%, что на сегодняшний день составляет 4,5%. На третьего и последующих детей – ставку рефинансирования минус 1,5%, что на сегодняшний день составляет 6,5%", – отмечает Габриадзе.
По информации заместителя директора "Производи в Грузии", уже имеющийся опыт и статистика показывают, что программа является важным инструментом поддержки с точки зрения обеспечения жильем семей с детьми.
В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка.
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари, однако максимальный покрываемый лимит государством составляет 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.