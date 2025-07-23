https://sputnik-georgia.ru/20250723/v-evrosoyuze-est-politiki-kotorye-poboryutsya-za-otmenu-bezviza-s-gruziey--politolog-294253372.html
В Евросоюзе есть политики, которые поборются за отмену безвиза с Грузией – политолог
В Евросоюзе есть политики, которые поборются за отмену безвиза с Грузией – политолог
Sputnik Грузия
Политолог Петре Мамрадзе заявил, что в структурах Евросоюза действительно существуют силы, заинтересованные в пересмотре безвизового режима с Грузией. По его... 23.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-23T16:56+0400
2025-07-23T16:56+0400
2025-07-23T16:56+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его мнению, возможное ограничение безвиза используется не как инструмент правового регулирования, а как средство давления на правительство, которое "не подчиняется" интересам определенных внешнеполитических групп. При этом пострадают не чиновники, а обычные граждане.Он также подчеркнул, что использование угрозы отмены безвиза – повторение сценария 2022 года, когда, по его мнению, аналогичное давление не позволило Грузии получить статус кандидата в ЕС с первого раза, несмотря на объективные показатели, превышающие уровень стран, получивших статус с ходу.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, новости, в мире, петр мамрадзе, михаил саакашвили, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, новости, в мире, петр мамрадзе, михаил саакашвили, пресс-центр, видео
В Евросоюзе есть политики, которые поборются за отмену безвиза с Грузией – политолог
Политолог Петре Мамрадзе заявил, что в структурах Евросоюза действительно существуют силы, заинтересованные в пересмотре безвизового режима с Грузией. По его словам, за этим стоят политические круги, тесно связанные с соратниками Михаила Саакашвили
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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По его мнению, возможное ограничение безвиза используется не как инструмент правового регулирования, а как средство давления на правительство, которое "не подчиняется" интересам определенных внешнеполитических групп. При этом пострадают не чиновники, а обычные граждане.
Он также подчеркнул, что использование угрозы отмены безвиза – повторение сценария 2022 года, когда, по его мнению, аналогичное давление не позволило Грузии получить статус кандидата в ЕС с первого раза, несмотря на объективные показатели, превышающие уровень стран, получивших статус с ходу.