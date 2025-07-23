https://sputnik-georgia.ru/20250723/v-evrosoyuze-est-politiki-kotorye-poboryutsya-za-otmenu-bezviza-s-gruziey--politolog-294253372.html

В Евросоюзе есть политики, которые поборются за отмену безвиза с Грузией – политолог

В Евросоюзе есть политики, которые поборются за отмену безвиза с Грузией – политолог

Sputnik Грузия

Политолог Петре Мамрадзе заявил, что в структурах Евросоюза действительно существуют силы, заинтересованные в пересмотре безвизового режима с Грузией. По его... 23.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-23T16:56+0400

2025-07-23T16:56+0400

2025-07-23T16:56+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его мнению, возможное ограничение безвиза используется не как инструмент правового регулирования, а как средство давления на правительство, которое "не подчиняется" интересам определенных внешнеполитических групп. При этом пострадают не чиновники, а обычные граждане.Он также подчеркнул, что использование угрозы отмены безвиза – повторение сценария 2022 года, когда, по его мнению, аналогичное давление не позволило Грузии получить статус кандидата в ЕС с первого раза, несмотря на объективные показатели, превышающие уровень стран, получивших статус с ходу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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