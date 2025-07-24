https://sputnik-georgia.ru/20250724/294260539.html

Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира

Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира

Sputnik Грузия

Фотографии – неотъемлемая часть любого путешествия. Именно они помогают сохранить воспоминания о местах, где ты побывал, и поделиться эмоциями с друзьями и... 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T16:22+0400

2025-07-24T16:22+0400

2025-07-24T17:12+0400

фотоленты

мультимедиа

туризм

италия

стамбул

турция

юнеско

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294260719_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e26ada35705a00b508214774cd101d9d.jpg

У удачных снимков много секретов: выбор ракурса, удачное освещение, интересный сюжет... Но есть места, где особенных усилий от фотографа почти не требуется – они исключительно хороши сами по себе и создают завораживающий фон для фотографий.О Тадж-Махале и красотах Италии наслышаны даже неискушенные туристы. Помимо известных и популярных локаций Sputnik постарался подобрать места, где редко ступает нога белорусского и российского путешественника, но которые вне всяких сомнений достойны и посещения, и особого места в фотоальбоме.

италия

стамбул

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, фотоленты, мультимедиа, туризм, италия, стамбул, турция, юнеско, в мире