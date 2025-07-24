Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира
Исключительные кадры получаются в студиях под открытым небом с видом на Босфор в Стамбуле, Турция.
Исключительные кадры получаются в студиях под открытым небом с видом на Босфор в Стамбуле, Турция.
Полярное (северное) сияние неизменно притягивает фотографов, есть даже конкурсы на лучший снимок именно этого небесного явления.
Полярное (северное) сияние неизменно притягивает фотографов, есть даже конкурсы на лучший снимок именно этого небесного явления.
Благодаря своим уникальным ландшафтам иранские пустыни в последнее время стали популярным туристическим направлением.
Благодаря своим уникальным ландшафтам иранские пустыни в последнее время стали популярным туристическим направлением.
Мечеть Хасана в Рабате, Марокко (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) считается самым впечатляющим строением исламской архитектуры XII века.
Мечеть Хасана в Рабате, Марокко (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) считается самым впечатляющим строением исламской архитектуры XII века.
Всемирно известный символ Индии – Тадж-Махал в Агре – вне всяких сомнений достоин и посещения, и кадра в личной коллекции.
Всемирно известный символ Индии – Тадж-Махал в Агре – вне всяких сомнений достоин и посещения, и кадра в личной коллекции.
Весной 2024 года дворец Киенчунг после почти 70-летнего пребывания в руинах вновь был открыт для туристов. Комплекс памятников Ху входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Весной 2024 года дворец Киенчунг после почти 70-летнего пребывания в руинах вновь был открыт для туристов. Комплекс памятников Ху входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одинокая ива, известная как дерево Ванака, в Новой Зеландии, – одно из самых фотографируемых деревьев в стране.
Одинокая ива, известная как дерево Ванака, в Новой Зеландии, – одно из самых фотографируемых деревьев в стране.
Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место.
Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место.
Карстовые ландшафты городского округа Гуйлинь по праву считаются одними из самых живописных в Китае.
Карстовые ландшафты городского округа Гуйлинь по праву считаются одними из самых живописных в Китае.
Пейзажи Исландии не раз и не два снимали в фильмах: кинематографисты по достоинству оценили их фото- и киногеничность.
Пейзажи Исландии не раз и не два снимали в фильмах: кинематографисты по достоинству оценили их фото- и киногеничность.
Италия – прекрасный фон для жизни, путешествий, съемок. выбрать какую-то одну локацию – не самая простая задача.
Италия – прекрасный фон для жизни, путешествий, съемок. выбрать какую-то одну локацию – не самая простая задача.
Бамбуковая роща в Арасияме занимает площадь около 16 квадратных километров и дарит посетителям уникальную атмосферу благодаря своим пешеходным тропам.
Бамбуковая роща в Арасияме занимает площадь около 16 квадратных километров и дарит посетителям уникальную атмосферу благодаря своим пешеходным тропам.