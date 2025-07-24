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Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира
Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира
Sputnik Грузия
Фотографии – неотъемлемая часть любого путешествия. Именно они помогают сохранить воспоминания о местах, где ты побывал, и поделиться эмоциями с друзьями и... 24.07.2025, Sputnik Грузия
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У удачных снимков много секретов: выбор ракурса, удачное освещение, интересный сюжет... Но есть места, где особенных усилий от фотографа почти не требуется – они исключительно хороши сами по себе и создают завораживающий фон для фотографий.О Тадж-Махале и красотах Италии наслышаны даже неискушенные туристы. Помимо известных и популярных локаций Sputnik постарался подобрать места, где редко ступает нога белорусского и российского путешественника, но которые вне всяких сомнений достойны и посещения, и особого места в фотоальбоме.
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фото, фотоленты, мультимедиа, туризм, италия, стамбул, турция, юнеско, в мире
фото, фотоленты, мультимедиа, туризм, италия, стамбул, турция, юнеско, в мире

Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира

16:22 24.07.2025 (обновлено: 17:12 24.07.2025)
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Фотографии – неотъемлемая часть любого путешествия. Именно они помогают сохранить воспоминания о местах, где ты побывал, и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мест, где получаются по-настоящему впечатляющие кадры
У удачных снимков много секретов: выбор ракурса, удачное освещение, интересный сюжет... Но есть места, где особенных усилий от фотографа почти не требуется – они исключительно хороши сами по себе и создают завораживающий фон для фотографий.
О Тадж-Махале и красотах Италии наслышаны даже неискушенные туристы. Помимо известных и популярных локаций Sputnik постарался подобрать места, где редко ступает нога белорусского и российского путешественника, но которые вне всяких сомнений достойны и посещения, и особого места в фотоальбоме.
© AP Photo / Emrah Gurel

Исключительные кадры получаются в студиях под открытым небом с видом на Босфор в Стамбуле, Турция.

Исключительные кадры получаются в студиях под открытым небом с видом на Босфор в Стамбуле, Турция. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Emrah Gurel

Исключительные кадры получаются в студиях под открытым небом с видом на Босфор в Стамбуле, Турция.

© photo: Sputnik / Igor Ageyenko / Перейти в фотобанк

Полярное (северное) сияние неизменно притягивает фотографов, есть даже конкурсы на лучший снимок именно этого небесного явления.

Полярное (северное) сияние неизменно притягивает фотографов, есть даже конкурсы на лучший снимок именно этого небесного явления. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Igor Ageyenko
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Полярное (северное) сияние неизменно притягивает фотографов, есть даже конкурсы на лучший снимок именно этого небесного явления.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Благодаря своим уникальным ландшафтам иранские пустыни в последнее время стали популярным туристическим направлением.

Благодаря своим уникальным ландшафтам иранские пустыни в последнее время стали популярным туристическим направлением. - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Благодаря своим уникальным ландшафтам иранские пустыни в последнее время стали популярным туристическим направлением.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Мечеть Хасана в Рабате, Марокко (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) считается самым впечатляющим строением исламской архитектуры XII века.

Мечеть Хасана в Рабате, Марокко (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) считается самым впечатляющим строением исламской архитектуры XII века. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Мечеть Хасана в Рабате, Марокко (включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) считается самым впечатляющим строением исламской архитектуры XII века.

© Getty Images / EyesWideOpen

Всемирно известный символ Индии – Тадж-Махал в Агре – вне всяких сомнений достоин и посещения, и кадра в личной коллекции.

Всемирно известный символ Индии – Тадж-Махал в Агре – вне всяких сомнений достоин и посещения, и кадра в личной коллекции. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / EyesWideOpen

Всемирно известный символ Индии – Тадж-Махал в Агре – вне всяких сомнений достоин и посещения, и кадра в личной коллекции.

© Getty Images / LightRocket / Frank Bienewald

Весной 2024 года дворец Киенчунг после почти 70-летнего пребывания в руинах вновь был открыт для туристов. Комплекс памятников Ху входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Весной 2024 года дворец Киенчунг после почти 70-летнего пребывания в руинах вновь был открыт для туристов. Комплекс памятников Ху входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. - Sputnik Грузия
6/12
© Getty Images / LightRocket / Frank Bienewald

Весной 2024 года дворец Киенчунг после почти 70-летнего пребывания в руинах вновь был открыт для туристов. Комплекс памятников Ху входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Getty Images / NurPhoto / Sanka Vidanagama

Одинокая ива, известная как дерево Ванака, в Новой Зеландии, – одно из самых фотографируемых деревьев в стране.

Одинокая ива, известная как дерево Ванака, в Новой Зеландии, – одно из самых фотографируемых деревьев в стране. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / NurPhoto / Sanka Vidanagama

Одинокая ива, известная как дерево Ванака, в Новой Зеландии, – одно из самых фотографируемых деревьев в стране.

© Getty Images / Corbis / Art in All of Us / Eric Lafforgue

Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место.

Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место. - Sputnik Грузия
8/12
© Getty Images / Corbis / Art in All of Us / Eric Lafforgue

Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место.

© Getty Images / Future Publishing / CFOTO

Карстовые ландшафты городского округа Гуйлинь по праву считаются одними из самых живописных в Китае.

Карстовые ландшафты городского округа Гуйлинь по праву считаются одними из самых живописных в Китае. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Future Publishing / CFOTO

Карстовые ландшафты городского округа Гуйлинь по праву считаются одними из самых живописных в Китае.

© Getty Images / Universal Images Group / Arterra

Пейзажи Исландии не раз и не два снимали в фильмах: кинематографисты по достоинству оценили их фото- и киногеничность.

Пейзажи Исландии не раз и не два снимали в фильмах: кинематографисты по достоинству оценили их фото- и киногеничность. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Universal Images Group / Arterra

Пейзажи Исландии не раз и не два снимали в фильмах: кинематографисты по достоинству оценили их фото- и киногеничность.

© Getty Images / Anadolu / Murat Bakmaz

Италия – прекрасный фон для жизни, путешествий, съемок. выбрать какую-то одну локацию – не самая простая задача.

Италия – прекрасный фон для жизни, путешествий, съемок. выбрать какую-то одну локацию – не самая простая задача. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu / Murat Bakmaz

Италия – прекрасный фон для жизни, путешествий, съемок. выбрать какую-то одну локацию – не самая простая задача.

© Getty Images / Anadolu / Fatih Gonul

Бамбуковая роща в Арасияме занимает площадь около 16 квадратных километров и дарит посетителям уникальную атмосферу благодаря своим пешеходным тропам.

Бамбуковая роща в Арасияме занимает площадь около 16 квадратных километров и дарит посетителям уникальную атмосферу благодаря своим пешеходным тропам. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Anadolu / Fatih Gonul

Бамбуковая роща в Арасияме занимает площадь около 16 квадратных километров и дарит посетителям уникальную атмосферу благодаря своим пешеходным тропам.

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