Красочные места для сказочных фото – топ-12 со всего мира

Аль-Диван, большая естественная ниша в горе Джебель-Итлиб, находится в начале узкого 40-метрового прохода, ведущего к системе древнего водоснабжения: дождевая вода с гор стекала по специально выдолбленным каналам в подземное водохранилище. Удивительное место.