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Авиакомпания "Азимут" свяжет Батуми с Сочи

Авиакомпания "Азимут" свяжет Батуми с Сочи

Sputnik Грузия

Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Батуми и Сочи с 1 августа 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании. Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в Грузию: в Тбилиси – из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми и Кутаиси – из Внуково. В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Азимут, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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