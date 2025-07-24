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Авиакомпания "Азимут" свяжет Батуми с Сочи
Авиакомпания "Азимут" свяжет Батуми с Сочи
Sputnik Грузия
Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Батуми и Сочи с 1 августа 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании. Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в Грузию: в Тбилиси – из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми и Кутаиси – из Внуково. В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Азимут, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, georgian airways, сочи, батуми, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
туризм, грузия, новости, georgian airways, сочи, батуми, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
Авиакомпания "Азимут" свяжет Батуми с Сочи
Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Батуми и Сочи с 1 августа 2025 года, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейс между курортными городами будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам.
По вторникам вылет из Сочи в 17:30. Время в пути составит 2 часа. Отправление из Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели в 20:45. По пятницам вылет из Сочи в 18:30, а из Батуми
– в 21:30. Время местное для каждого аэропорта.
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании.
Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в Грузию: в Тбилиси – из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми и Кутаиси – из Внуково.
В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Азимут, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.