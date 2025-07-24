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Ближний Восток и мирные инициативы: премьер Грузии встретился с послом Израиля
Ближний Восток и мирные инициативы: премьер Грузии встретился с послом Израиля
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Премьер-министр принял израильского дипломата, завершающего свою миссию в Грузии 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Ситуация на Ближнем Востоке и значение дипломатических усилий для обеспечения долгосрочного мира и стабильности стали темами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с послом Израиля Хадас Мейцад. Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр принял израильского дипломата, завершающего свою миссию в Грузии. На прощальной встрече стороны подчеркнули многовековую историю дружественных отношений между двумя странами. Кобахидзе поблагодарил Мейцад за вклад в развитие двустороннего сотрудничества и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности. Ранее МИД Грузии выразил глубокую обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и подчеркнул особое значение дипломатических усилий для обеспечения стабильности в регионе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ближний восток, израиль, ираклий кобахидзе
Ближний Восток и мирные инициативы: премьер Грузии встретился с послом Израиля
19:49 24.07.2025 (обновлено: 19:51 24.07.2025)
Премьер-министр принял израильского дипломата, завершающего свою миссию в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Ситуация на Ближнем Востоке и значение дипломатических усилий для обеспечения долгосрочного мира и стабильности стали темами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с послом Израиля Хадас Мейцад.
Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр принял израильского дипломата, завершающего свою миссию в Грузии. На прощальной встрече стороны подчеркнули многовековую историю дружественных отношений между двумя странами.
Кобахидзе поблагодарил Мейцад за вклад в развитие двустороннего сотрудничества и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.
"Во время встречи также было уделено внимание последним событиям на Ближнем Востоке, при этом была подчеркнута важность дипломатических усилий для обеспечения долгосрочного мира и стабильности", – отмечается в сообщении.
Ранее МИД Грузии выразил глубокую обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и подчеркнул особое значение дипломатических усилий для обеспечения стабильности в регионе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.