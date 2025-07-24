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Европейский институт обратился в Антикоррупционное бюро Грузии из-за трат грантов
Европейский институт обратился в Антикоррупционное бюро Грузии из-за трат грантов
Sputnik Грузия
Было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, заявил глава Антикоррупционного бюро 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T17:55+0400
2025-07-24T17:55+0400
2025-07-24T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Один из важных европейских институтов обратился с просьбой к Грузии для содействия по расследованию трат выдаваемых им грантов, заявил глава Антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили. При этом глава Антикоррупционного бюро не уточнял о какой европейской структуре идет речь. В тоже время он отметил, что было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, однако в этом направлении он не уточнил, посольство какой страны он имеет в виду. Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд. Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро
грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро
Европейский институт обратился в Антикоррупционное бюро Грузии из-за трат грантов
Было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, заявил глава Антикоррупционного бюро
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Один из важных европейских институтов обратился с просьбой к Грузии для содействия по расследованию трат выдаваемых им грантов, заявил глава Антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили.
"С нами уже связался очень важный европейский институт для сотрудничества, и мы сотрудничаем с ним, чтобы вместе выяснить коррупционные факты, связанные с расходованием грантов", – заявил Купрашвили.
При этом глава Антикоррупционного бюро не уточнял о какой европейской структуре идет речь.
В тоже время он отметил, что было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, однако в этом направлении он не уточнил, посольство какой страны он имеет в виду.
"Было немало случаев, когда в связи с грантами на бумаге были указаны цели, куда должны были быть потрачены деньги, однако этими деньгами финансировались различные политические активности. Я не буду конкретизировать посольство", – отметил Купрашвили.
Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд.
Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.