https://sputnik-georgia.ru/20250724/evropeyskiy-institut-obratilsya-v-antikorruptsionnoe-byuro-gruzii-iz-za-trat-grantov-294269680.html

Европейский институт обратился в Антикоррупционное бюро Грузии из-за трат грантов

Европейский институт обратился в Антикоррупционное бюро Грузии из-за трат грантов

Sputnik Грузия

Было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, заявил глава Антикоррупционного бюро 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T17:55+0400

2025-07-24T17:55+0400

2025-07-24T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Один из важных европейских институтов обратился с просьбой к Грузии для содействия по расследованию трат выдаваемых им грантов, заявил глава Антикоррупционного бюро Грузии Ражден Купрашвили. При этом глава Антикоррупционного бюро не уточнял о какой европейской структуре идет речь. В тоже время он отметил, что было немало случаев, когда грантами финансировались политические активности, однако в этом направлении он не уточнил, посольство какой страны он имеет в виду. Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд. Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро