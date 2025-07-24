https://sputnik-georgia.ru/20250724/grazhdaninu-gruzii-grozit-do-7-let-tyurmy-za-popytku-dachi-vzyatki-pogranichniku-294273867.html

Гражданину Грузии грозит до 7 лет тюрьмы за попытку дачи взятки пограничнику

Гражданину Грузии грозит до 7 лет тюрьмы за попытку дачи взятки пограничнику

Sputnik Грузия

Обвиняемый предложил сотруднику Пограничной полиции за покровительство незаконного перегона нескольких тысяч голов крупного рогатого скота в Турцию 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T21:49+0400

2025-07-24T21:49+0400

2025-07-24T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Жителю Грузии, предложившему взятку одному из руководителей Департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции, грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии. По данным следствия, обвиняемый предложил сотруднику Пограничной полиции за покровительство незаконного перегона нескольких тысяч голов крупного рогатого скота в направлении Турции в обход грузинского пограничного пункта 200 долларов США за каждую голову скота. Следствием также установлено, что обвиняемый противоправно приобрел и хранил огнестрельное оружие конструкции "Макаров" и 13 патронов. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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