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Иностранцев задержали за стрельбу на курорте в Грузии

Иностранцев задержали за стрельбу на курорте в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Двух граждан Турции задержали в черноморском городе Грузии Батуми за стрельбу в ночное время, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемые 21 июля, ночью, несколько раз выстрелили в направлении одного из казино в городе Батуми, в результате чего были повреждены двери и фасад казино. Полиция задержала граждан Турции по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и хулиганстве. Кроме того, им предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков, после того как во время личного обыска обнаружили кокаин в особо крупном размере. Теперь задержанным в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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