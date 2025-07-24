https://sputnik-georgia.ru/20250724/izvestna-kompaniya-kotoraya-budet-zanimatsya-modernizatsiey-svalki-v-tbilisi-294251162.html

Известна компания, которая будет заниматься модернизацией свалки в Тбилиси

Известна компания, которая будет заниматься модернизацией свалки в Тбилиси

Sputnik Грузия

ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями. 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T10:51+0400

2025-07-24T10:51+0400

2025-07-24T10:51+0400

мусор

грузия

новости

экономика

лило

тбилиси

каха каладзе

европейский банк реконструкции и развития

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Определена компания – победитель международного тендера по модернизации свалки Тбилиси, работы выполнит "Гумбати Холдинг", сообщает столичная мэрия.Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хотя эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. По данным мэрии Тбилиси, ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями. В задачу компании входит организовать установку для очистки сцеженной воды на полигоне Лило. Стоимость проекта составляет 6,5 миллиона евро. По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, проект очень важен в плане защиты окружающей среды, что улучшит условия проживания населения. Как отметил градоначальник, компания-подрядчик "Гумбати Холдинг" начнет подготовку проекта с завтрашнего дня. На полигоне муниципальных отходов в Диди Лило в ближайшее время запланировано осуществление важных проектов, которые вступили в активную фазу при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. На полигоне намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. Кроме того, в Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице – смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мусор, грузия, новости, экономика, лило, тбилиси, каха каладзе, европейский банк реконструкции и развития