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Известна компания, которая будет заниматься модернизацией свалки в Тбилиси
Известна компания, которая будет заниматься модернизацией свалки в Тбилиси
Sputnik Грузия
ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями. 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T10:51+0400
2025-07-24T10:51+0400
2025-07-24T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Определена компания – победитель международного тендера по модернизации свалки Тбилиси, работы выполнит "Гумбати Холдинг", сообщает столичная мэрия.Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хотя эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. По данным мэрии Тбилиси, ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями. В задачу компании входит организовать установку для очистки сцеженной воды на полигоне Лило. Стоимость проекта составляет 6,5 миллиона евро. По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, проект очень важен в плане защиты окружающей среды, что улучшит условия проживания населения. Как отметил градоначальник, компания-подрядчик "Гумбати Холдинг" начнет подготовку проекта с завтрашнего дня. На полигоне муниципальных отходов в Диди Лило в ближайшее время запланировано осуществление важных проектов, которые вступили в активную фазу при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. На полигоне намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. Кроме того, в Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице – смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мусор, грузия, новости, экономика, лило, тбилиси, каха каладзе, европейский банк реконструкции и развития
мусор, грузия, новости, экономика, лило, тбилиси, каха каладзе, европейский банк реконструкции и развития
Известна компания, которая будет заниматься модернизацией свалки в Тбилиси
ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями.
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Определена компания – победитель международного тендера по модернизации свалки Тбилиси, работы выполнит "Гумбати Холдинг", сообщает столичная мэрия.
Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хотя эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило.
По данным мэрии Тбилиси, ООО "Гумбати Холдинг" будет работать совместно с греческой проектной и немецкой производственной компаниями. В задачу компании входит организовать установку для очистки сцеженной воды на полигоне Лило. Стоимость проекта составляет 6,5 миллиона евро.
По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, проект очень важен в плане защиты окружающей среды, что улучшит условия проживания населения.
"На данной свалке существует целый ряд проблем. Мы начали поиск новой территории, куда можно будет перенести свалку. В этом участвуют соответствующие компании, чтобы новый проект был реализован подальше от города", – сказал Каладзе.
Как отметил градоначальник, компания-подрядчик "Гумбати Холдинг" начнет подготовку проекта с завтрашнего дня.
"Свалка будет поэтапно очищаться от накопившихся за годы сточных вод, жидкость, образующаяся из новых размещенных отходов, будет автоматически фильтроваться, и проблема, связанная с запахом, будет полностью устранена", – пообещал Каладзе.
На полигоне муниципальных отходов в Диди Лило в ближайшее время запланировано осуществление важных проектов, которые вступили в активную фазу при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
На полигоне намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов.
Кроме того, в Лило планируется организовать систему сбора газа. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а газ (метан) будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек.
Наличие полигона для твердых бытовых отходов близ жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.
На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице – смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.