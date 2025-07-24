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Наблюдение без вмешательства – президент Грузии рассказал о своей роли на местных выборах
Наблюдение без вмешательства – президент Грузии рассказал о своей роли на местных выборах
Sputnik Грузия
Президент призвал оппозицию показать своему народу, а не другим государствам, что они действительно являются политической силой 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T12:53+0400
2025-07-24T12:53+0400
2025-07-24T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Все граждане несут ответственность за обеспечение мира и проведение свободных выборов, а институт президента останется вне политического процесса, ограничиваясь наблюдением, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Ранее Кавелашвили заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. По словам главы грузинского государства, институт президента и избирательная администрация должны обеспечить спокойную и справедливую избирательную среду. При этом, как отметил Кавелашвили, оппозиция ведет себя неадекватно и вредит стране. "Институт президента они использовали для того, чтобы вызвать конфронтацию. Этому же служат и выборы в органы местного самоуправления – они пытаются изменить политический процесс и развить революционные сценарии", – подчеркнул Кавелашвили. Президент призвал оппозицию показать своему народу, а не другим государствам, что они действительно являются политической силой. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" уже добилась определенных результатов, но при имеющихся возможностях могла бы сделать и больше. По его словам, оппозиция не демонстрирует собственной эффективности, так как зависит от внешних сил. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили
Наблюдение без вмешательства – президент Грузии рассказал о своей роли на местных выборах
Президент призвал оппозицию показать своему народу, а не другим государствам, что они действительно являются политической силой
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Все граждане несут ответственность за обеспечение мира и проведение свободных выборов, а институт президента останется вне политического процесса, ограничиваясь наблюдением, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Ранее Кавелашвили заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года.
"У гражданина Грузии, у президента – у всех есть одно общее обязательство: чтобы в стране сохранялись мир и спокойствие и чтобы у гражданина на выборах была полная возможность сделать свободный выбор, как того требуют наши Конституция и закон. Мы как институт президента будем наблюдателями этого процесса – ни в каком другом качестве мы не вмешиваемся", – заявил Кавелашвили.
По словам главы грузинского государства, институт президента и избирательная администрация должны обеспечить спокойную и справедливую избирательную среду. При этом, как отметил Кавелашвили, оппозиция ведет себя неадекватно и вредит стране.
"Институт президента они использовали для того, чтобы вызвать конфронтацию. Этому же служат и выборы в органы местного самоуправления – они пытаются изменить политический процесс и развить революционные сценарии", – подчеркнул Кавелашвили.
Президент призвал оппозицию показать своему народу, а не другим государствам, что они действительно являются политической силой. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" уже добилась определенных результатов, но при имеющихся возможностях могла бы сделать и больше. По его словам, оппозиция не демонстрирует собственной эффективности, так как зависит от внешних сил.
"Гражданин Грузии должен объективно смотреть на все происходящее. Все очевидно. Остальное – искусственные темы, которые исчерпаемы, и мы должны сделать так, чтобы они себя исчерпали. Не позволим никому дестабилизировать страну", – заявил Кавелашвили.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.