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Парку Мтацминда исполнилось 87 лет – видео
Парку Мтацминда исполнилось 87 лет – видео
Sputnik Грузия
На вершине горы Мтацминда – одно из самых любимых мест жителей и гостей Тбилиси 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T11:10+0400
2025-07-24T11:10+0400
2025-07-24T11:10+0400
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Парк, открытый еще в 1938 году, до сих пор остается символом тбилисской романтики и семейного отдыха. Колесо обозрения, с которого открывается захватывающий вид на город, старинная железная дорога – фуникулер, знаменитый ресторан с террасой и классическим интерьером.Аттракционы, прогулочные аллеи, карамельный запах сладкой ваты и закат над крышами Тбилиси – Мтацминда не просто парк, а часть городской души.24 июля парку исполняется 87 лет. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, парк мтацминда, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, парк мтацминда, видео
Парку Мтацминда исполнилось 87 лет – видео
На вершине горы Мтацминда – одно из самых любимых мест жителей и гостей Тбилиси
Парк, открытый еще в 1938 году, до сих пор остается символом тбилисской романтики и семейного отдыха. Колесо обозрения, с которого открывается захватывающий вид на город, старинная железная дорога – фуникулер, знаменитый ресторан с террасой и классическим интерьером.
Аттракционы, прогулочные аллеи, карамельный запах сладкой ваты и закат над крышами Тбилиси – Мтацминда не просто парк, а часть городской души.
24 июля парку исполняется 87 лет. Подробности – в видео Sputnik Грузия.