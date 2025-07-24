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Парку Мтацминда исполнилось 87 лет – видео

Парку Мтацминда исполнилось 87 лет – видео

Sputnik Грузия

На вершине горы Мтацминда – одно из самых любимых мест жителей и гостей Тбилиси 24.07.2025, Sputnik Грузия

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Парк, открытый еще в 1938 году, до сих пор остается символом тбилисской романтики и семейного отдыха. Колесо обозрения, с которого открывается захватывающий вид на город, старинная железная дорога – фуникулер, знаменитый ресторан с террасой и классическим интерьером.Аттракционы, прогулочные аллеи, карамельный запах сладкой ваты и закат над крышами Тбилиси – Мтацминда не просто парк, а часть городской души.24 июля парку исполняется 87 лет. Подробности – в видео Sputnik Грузия.

тбилиси

парк мтацминда

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