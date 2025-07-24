https://sputnik-georgia.ru/20250724/premer-gruzii-repressii-ne-nuzhny-no-nasilie-trebuet-reagirovaniya-294265291.html
Премьер Грузии: Репрессии не нужны, но насилие требует реагирования
Премьер Грузии: Репрессии не нужны, но насилие требует реагирования
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T14:49+0400
2025-07-24T14:49+0400
2025-07-24T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. В Грузии нет места репрессиям, однако, для предотвращения безнаказанности, силовые структуры были вынуждены принять меры и задержать лиц, причастных к актам насилия во время недавних беспорядков, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Как отметил глава грузинского правительства, силовым структурам пришлось задержать около 30 человек – в первую очередь, в профилактических целях. "Репрессии никому не нужны в этой стране, но с точки зрения превенции крайне важно, чтобы справедливость была восстановлена", – подчеркнул премьер. Кобахидзе заявил, что в ходе недавних беспорядков в актах насилия участвовала примерно тысяча человек, однако задержаны были лишь около 30. По его словам, это свидетельствует о высоком стандарте расследования в стране – без неопровержимых доказательств и точной идентификации лиц, принимавших участие в насилии, задержания не проводились. Кобахидзе также коснулся дела основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.По словам премьера, было совершено серьезное правонарушение, и все должны это признать. Он подчеркнул, что квалификацию деяния определяет суд, однако если кто-то обвиняет власти в политических преследованиях, то должен также доказать, что преступления не было. Оскорбление полицейского – это уголовно наказуемое деяние как по форме, так и по сути, подчеркнул премьер. При этом глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов."Заказ заключался в том, чтобы иностранные агенты дискредитировали грузинскую полицию и грузинского полицейского. Именно поэтому мы увидели то, что увидели. В данном случае начальнику полиции нанесли удар по лицу – это было целенаправленное действие", – подчеркнул Кобахидзе. Одной из ключевых задач "глобальной партии войны" является подрыв авторитета силовых структур, поскольку, как отметил премьер, все понимают: как только ослабевает полиция – разрушается государство. Именно с этой целью, по мнению Кобахидзе, действовал экс-премьер Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. Акции протеста Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе
Премьер Грузии: Репрессии не нужны, но насилие требует реагирования
Глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. В Грузии нет места репрессиям, однако, для предотвращения безнаказанности, силовые структуры были вынуждены принять меры и задержать лиц, причастных к актам насилия во время недавних беспорядков, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.
"Это простая логика: если преступление не наказывается – оно поощряется. Следовательно, государство, конечно же, не может постоянно оставаться в пассивном режиме, необходимо реагировать на совершенные преступления", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, силовым структурам пришлось задержать около 30 человек – в первую очередь, в профилактических целях.
"Репрессии никому не нужны в этой стране, но с точки зрения превенции крайне важно, чтобы справедливость была восстановлена", – подчеркнул премьер.
Кобахидзе заявил, что в ходе недавних беспорядков в актах насилия участвовала примерно тысяча человек, однако задержаны были лишь около 30. По его словам, это свидетельствует о высоком стандарте расследования в стране – без неопровержимых доказательств и точной идентификации лиц, принимавших участие в насилии, задержания не проводились.
"В результате из примерно тысячи вовлеченных в насилие участников были задержаны всего около 30 человек – речь идет о показателе в 3%. Это говорит о высоком стандарте, и правовой процесс должен продолжаться в соответствии с этим стандартом. Однако мы не можем оставить в нашей стране ощущение безнаказанности", – заявил премьер.
Кобахидзе также коснулся дела основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.
По словам премьера, было совершено серьезное правонарушение, и все должны это признать. Он подчеркнул, что квалификацию деяния определяет суд, однако если кто-то обвиняет власти в политических преследованиях, то должен также доказать, что преступления не было.
Оскорбление полицейского – это уголовно наказуемое деяние как по форме, так и по сути, подчеркнул премьер. При этом глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов.
"Заказ заключался в том, чтобы иностранные агенты дискредитировали грузинскую полицию и грузинского полицейского. Именно поэтому мы увидели то, что увидели. В данном случае начальнику полиции нанесли удар по лицу – это было целенаправленное действие", – подчеркнул Кобахидзе.
Одной из ключевых задач "глобальной партии войны" является подрыв авторитета силовых структур, поскольку, как отметил премьер, все понимают: как только ослабевает полиция – разрушается государство. Именно с этой целью, по мнению Кобахидзе, действовал экс-премьер Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария.
Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.