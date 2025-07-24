https://sputnik-georgia.ru/20250724/premer-gruzii-repressii-ne-nuzhny-no-nasilie-trebuet-reagirovaniya-294265291.html

Премьер Грузии: Репрессии не нужны, но насилие требует реагирования

Премьер Грузии: Репрессии не нужны, но насилие требует реагирования

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T14:49+0400

2025-07-24T14:49+0400

2025-07-24T14:49+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. В Грузии нет места репрессиям, однако, для предотвращения безнаказанности, силовые структуры были вынуждены принять меры и задержать лиц, причастных к актам насилия во время недавних беспорядков, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Как отметил глава грузинского правительства, силовым структурам пришлось задержать около 30 человек – в первую очередь, в профилактических целях. "Репрессии никому не нужны в этой стране, но с точки зрения превенции крайне важно, чтобы справедливость была восстановлена", – подчеркнул премьер. Кобахидзе заявил, что в ходе недавних беспорядков в актах насилия участвовала примерно тысяча человек, однако задержаны были лишь около 30. По его словам, это свидетельствует о высоком стандарте расследования в стране – без неопровержимых доказательств и точной идентификации лиц, принимавших участие в насилии, задержания не проводились. Кобахидзе также коснулся дела основательницы оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на полицейского. По версии следствия, она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста.По словам премьера, было совершено серьезное правонарушение, и все должны это признать. Он подчеркнул, что квалификацию деяния определяет суд, однако если кто-то обвиняет власти в политических преследованиях, то должен также доказать, что преступления не было. Оскорбление полицейского – это уголовно наказуемое деяние как по форме, так и по сути, подчеркнул премьер. При этом глава грузинского правительства считает, что за действиями, направленными против полиции, стояла цель дискредитации правоохранительных органов."Заказ заключался в том, чтобы иностранные агенты дискредитировали грузинскую полицию и грузинского полицейского. Именно поэтому мы увидели то, что увидели. В данном случае начальнику полиции нанесли удар по лицу – это было целенаправленное действие", – подчеркнул Кобахидзе. Одной из ключевых задач "глобальной партии войны" является подрыв авторитета силовых структур, поскольку, как отметил премьер, все понимают: как только ослабевает полиция – разрушается государство. Именно с этой целью, по мнению Кобахидзе, действовал экс-премьер Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария. Акции протеста Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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