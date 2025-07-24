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Сухой мост – место, где вещи рассказывают историю

Сухой мост – место, где вещи рассказывают историю

Sputnik Грузия

Сухой мост – одна из знаковых локаций Тбилиси. Свое название он получил из-за пересохшего русла реки, которое когда-то проходило под ним. Подробности – в видео... 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T15:16+0400

2025-07-24T15:16+0400

2025-07-24T15:16+0400

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Сегодня это место известно благодаря блошиному рынку, который собирается здесь ежедневно. На импровизированных прилавках – советские артефакты, книги, фарфор, старинные фотографии, предметы быта, живопись.Местные торговцы называют это место "музеем под открытым небом" – здесь каждый предмет хранит в себе историю. Рынок на Сухом мосту популярен как среди туристов, так и среди коллекционеров и горожан.

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