https://sputnik-georgia.ru/20250724/sukhoy-most--mesto-gde-veschi-rasskazyvayut-istoriyu-294268539.html
Сухой мост – место, где вещи рассказывают историю
Сухой мост – место, где вещи рассказывают историю
Sputnik Грузия
Сухой мост – одна из знаковых локаций Тбилиси. Свое название он получил из-за пересохшего русла реки, которое когда-то проходило под ним. Подробности – в видео... 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T15:16+0400
2025-07-24T15:16+0400
2025-07-24T15:16+0400
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Сегодня это место известно благодаря блошиному рынку, который собирается здесь ежедневно. На импровизированных прилавках – советские артефакты, книги, фарфор, старинные фотографии, предметы быта, живопись.Местные торговцы называют это место "музеем под открытым небом" – здесь каждый предмет хранит в себе историю. Рынок на Сухом мосту популярен как среди туристов, так и среди коллекционеров и горожан.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, видео
Сухой мост – место, где вещи рассказывают историю
Сухой мост – одна из знаковых локаций Тбилиси. Свое название он получил из-за пересохшего русла реки, которое когда-то проходило под ним. Подробности – в видео Sputnik Грузия
Сегодня это место известно благодаря блошиному рынку, который собирается здесь ежедневно. На импровизированных прилавках – советские артефакты, книги, фарфор, старинные фотографии, предметы быта, живопись.
Местные торговцы называют это место "музеем под открытым небом" – здесь каждый предмет хранит в себе историю. Рынок на Сухом мосту популярен как среди туристов, так и среди коллекционеров и горожан.