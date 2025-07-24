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Техосмотр в Грузии могут ввести для мотоциклов и мопедов

Техосмотр в Грузии могут ввести для мотоциклов и мопедов

Sputnik Грузия

На встрече речь также зашла о возможностях и вызовах внедрения в стране т.н. системы OBD при осмотре автотранспортных средств. 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T09:01+0400

2025-07-24T09:01+0400

2025-07-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Представители Ассоциации центров техосмотра и Агентства наземного транспорта обсудили вопрос введения техосмотра для мопедов и мотоциклов в Грузии. Инициатива о введении техосмотра для мопедов и мотоциклов возникла в августе прошлого года, в рамках Национальной стратегии безопасности дорожного движения Грузии. Документы для внедрения техосмотра будут подготовлены до конца 2025 года. На встрече речь также зашла о возможностях и вызовах внедрения в стране т.н. системы OBD (On-board diagnostics – сканер диагностики автомобиля) при осмотре автотранспортных средств. Кроме того, стороны обсудили возможное обновление единой системы данных, которая должна обеспечить сбор данных, обработанных центрами периодического технического осмотра, в единой информационной системе, их проверку и доступ к данным осмотра. Техосмотр в Грузии С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3,0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации Минэкономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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