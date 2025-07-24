https://sputnik-georgia.ru/20250724/top-5-stran-po-chislu-mezhdunarodnykh-vizitov-v-gruziyu-294266388.html

ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию

ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию

Sputnik Грузия

Число международных путешественников, посетивших Грузию в январе-июне 2025 года, составило 3,2 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным... 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T14:31+0400

2025-07-24T14:31+0400

2025-07-24T14:31+0400

туризм

новости

грузия

инфографика

национальная администрация туризма грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294265517_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4322b02efb24c511442841dac6e8cf4b.png

Число международных путешественников, посетивших Грузию в январе-июне 2025 года, составило 3,2 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось и общее количество туристов, посетивших страну – 2,3 млн человек, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Чаще всего Грузию посещали граждане России, Турции и Армении. С заметным отрывом замыкают пятерку лидеров визитеры из Израиля и Азербайджана.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, новости, грузия, инфографика, национальная администрация туризма грузии, инфографика