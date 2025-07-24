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ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию
Sputnik Грузия
Число международных путешественников, посетивших Грузию в январе-июне 2025 года, составило 3,2 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным... 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T14:31+0400
2025-07-24T14:31+0400
2025-07-24T14:31+0400
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Число международных путешественников, посетивших Грузию в январе-июне 2025 года, составило 3,2 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось и общее количество туристов, посетивших страну – 2,3 млн человек, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Чаще всего Грузию посещали граждане России, Турции и Армении. С заметным отрывом замыкают пятерку лидеров визитеры из Израиля и Азербайджана.
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туризм, новости, грузия, инфографика, национальная администрация туризма грузии, инфографика
туризм, новости, грузия, инфографика, национальная администрация туризма грузии, инфографика
Число международных путешественников, посетивших Грузию в январе-июне 2025 года, составило 3,2 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось и общее количество туристов, посетивших страну – 2,3 млн человек, что на 6,9% больше, чем годом ранее.
Чаще всего Грузию посещали граждане России, Турции и Армении. С заметным отрывом замыкают пятерку лидеров визитеры из Израиля и Азербайджана.