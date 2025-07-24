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UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили
UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили
Sputnik Грузия
Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде осенью 2025 года 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T11:52+0400
2025-07-24T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили защитит свой чемпионский пояс 5 октября на турнире UFC 320, сообщается в социальных сетях UFC. Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде. Грузину предстоит сразиться с американцем Кори Сэндхэгеном. У Кори – 18 побед и 5 поражений. В главном поединке турнира в Лас‑Вегасе встретятся Магомед Анкалаев (Россия) и Алекс Перейра (Бразилия). Еще одним боем UFC 320 станет встреча Иржи Прохазки (Чехия) и Халила Раунтри (США).Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили был признан лучшим бойцом 2025 года по итогам голосования, проведенного американской телекомпанией ESPN.Престижная индивидуальная награда вручается американской телекомпанией ESPN каждый июль. Этот месяц был выбран для церемонии награждения неслучайно, поскольку это время обычно совпадает с перерывом между спортивными сезонами.Мераб Двалишвили был номинирован на премию "Лучший боец" вместе с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси. Церемония вручения наград ESPY запланирована на 17 июля, хотя UFC уже назвал победителя заранее.За год Двалишвили одержал три победы в боях за титул. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и стал чемпионом в полулегком весе, в январе 2025 года впервые защитил титул в бою против Умара Нурмагомедова, а в начале июня 2025 года – во второй раз против Шона О'Мэлли.В смешанных единоборствах Двалишвили одержал 13 побед подряд. Он стал первым грузинским спортсменом, удостоенным награды ESPY.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сша, бразилия, чехия, мераб двалишвили, ufc
спорт, новости, грузия, сша, бразилия, чехия, мераб двалишвили, ufc
UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили
Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде осенью 2025 года
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили защитит свой чемпионский пояс 5 октября на турнире UFC 320, сообщается в социальных сетях UFC.
Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде. Грузину предстоит сразиться с американцем Кори Сэндхэгеном. У Кори – 18 побед и 5 поражений.
В главном поединке турнира в Лас‑Вегасе встретятся Магомед Анкалаев (Россия) и Алекс Перейра (Бразилия). Еще одним боем UFC 320 станет встреча Иржи Прохазки (Чехия) и Халила Раунтри (США).
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили был признан лучшим бойцом 2025 года по итогам голосования, проведенного американской телекомпанией ESPN.
Престижная индивидуальная награда вручается американской телекомпанией ESPN каждый июль. Этот месяц был выбран для церемонии награждения неслучайно, поскольку это время обычно совпадает с перерывом между спортивными сезонами.
Мераб Двалишвили был номинирован на премию "Лучший боец" вместе с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси. Церемония вручения наград ESPY запланирована на 17 июля, хотя UFC уже назвал победителя заранее.
За год Двалишвили одержал три победы в боях за титул. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и стал чемпионом в полулегком весе, в январе 2025 года впервые защитил титул в бою против Умара Нурмагомедова, а в начале июня 2025 года – во второй раз против Шона О'Мэлли.
В смешанных единоборствах Двалишвили одержал 13 побед подряд. Он стал первым грузинским спортсменом, удостоенным награды ESPY.