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UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили
UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили
Sputnik Грузия
Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде осенью 2025 года 24.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили защитит свой чемпионский пояс 5 октября на турнире UFC 320, сообщается в социальных сетях UFC. Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде. Грузину предстоит сразиться с американцем Кори Сэндхэгеном. У Кори – 18 побед и 5 поражений. В главном поединке турнира в Лас‑Вегасе встретятся Магомед Анкалаев (Россия) и Алекс Перейра (Бразилия). Еще одним боем UFC 320 станет встреча Иржи Прохазки (Чехия) и Халила Раунтри (США).Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили был признан лучшим бойцом 2025 года по итогам голосования, проведенного американской телекомпанией ESPN.Престижная индивидуальная награда вручается американской телекомпанией ESPN каждый июль. Этот месяц был выбран для церемонии награждения неслучайно, поскольку это время обычно совпадает с перерывом между спортивными сезонами.Мераб Двалишвили был номинирован на премию "Лучший боец" вместе с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси. Церемония вручения наград ESPY запланирована на 17 июля, хотя UFC уже назвал победителя заранее.За год Двалишвили одержал три победы в боях за титул. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и стал чемпионом в полулегком весе, в январе 2025 года впервые защитил титул в бою против Умара Нурмагомедова, а в начале июня 2025 года – во второй раз против Шона О'Мэлли.В смешанных единоборствах Двалишвили одержал 13 побед подряд. Он стал первым грузинским спортсменом, удостоенным награды ESPY.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, сша, бразилия, чехия, мераб двалишвили, ufc
спорт, новости, грузия, сша, бразилия, чехия, мераб двалишвили, ufc

UFC объявила имя очередного соперника Мераба Двалишвили

11:52 24.07.2025
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili Боец Мераб Двалишвили
Боец Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2025
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili
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Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде осенью 2025 года
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили защитит свой чемпионский пояс 5 октября на турнире UFC 320, сообщается в социальных сетях UFC.
Бой пройдет на арене T-Mobile в Неваде. Грузину предстоит сразиться с американцем Кори Сэндхэгеном. У Кори – 18 побед и 5 поражений.
В главном поединке турнира в Лас‑Вегасе встретятся Магомед Анкалаев (Россия) и Алекс Перейра (Бразилия). Еще одним боем UFC 320 станет встреча Иржи Прохазки (Чехия) и Халила Раунтри (США).
© Merab "The Machine" DvalishviliПрезидент США Дональд Трамп и чемпион UFC Мераб Двалишвили
Президент США Дональд Трамп и чемпион UFC Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2025
Президент США Дональд Трамп и чемпион UFC Мераб Двалишвили
© Merab "The Machine" Dvalishvili
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили был признан лучшим бойцом 2025 года по итогам голосования, проведенного американской телекомпанией ESPN.
Престижная индивидуальная награда вручается американской телекомпанией ESPN каждый июль. Этот месяц был выбран для церемонии награждения неслучайно, поскольку это время обычно совпадает с перерывом между спортивными сезонами.
Мераб Двалишвили был номинирован на премию "Лучший боец" вместе с Исламом Махачевым, Кайлой Харрисон и Дрикусом дю Плесси. Церемония вручения наград ESPY запланирована на 17 июля, хотя UFC уже назвал победителя заранее.
© courtesy of Merab DvalishviliМераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2025
Мераб Двалишвили
© courtesy of Merab Dvalishvili
За год Двалишвили одержал три победы в боях за титул. В сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли и стал чемпионом в полулегком весе, в январе 2025 года впервые защитил титул в бою против Умара Нурмагомедова, а в начале июня 2025 года – во второй раз против Шона О'Мэлли.
В смешанных единоборствах Двалишвили одержал 13 побед подряд. Он стал первым грузинским спортсменом, удостоенным награды ESPY.
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