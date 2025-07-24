https://sputnik-georgia.ru/20250724/vybory-v-gruzii-2025-kaladze-podtverdil-chto-budet-ballotirovatsya-na-post-mera-tbilisi-294266208.html

Выборы в Грузии 2025: Каладзе подтвердил что будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси

Выборы в Грузии 2025: Каладзе подтвердил что будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" скоро начнет избирательную кампанию перед выборами в органы местного самоуправления 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T18:51+0400

2025-07-24T18:51+0400

2025-07-24T18:51+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 24 июл – Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил, что будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси в третий раз. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025 года. Проголосовать на выборах могут лишь зарегистрированные в Тбилиси граждане Грузии. "Я действующий мэр города, я собираюсь участвовать в выборах. Об этом открыто говорил и премьер-министр", – заявил Каладзе. При этом, по словам Каладзе, "Грузинская мечта" скоро начнет избирательную кампанию. "В ближайшем будущем у нас уже будет официальное представление. После этого мы также назовем кандидатов в мажоритарные депутаты как в столице, так и по всей стране. Мы уже начали подготовку, работу и очень скоро откроем избирательную кампанию, которая перейдет в активную фазу", – отметил Каладзе.Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы в местные органы власти в грузии 2025, политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе