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Выселение жителей из аварийного дома в Тбилиси закончилось задержанием
Выселение жителей из аварийного дома в Тбилиси закончилось задержанием
Sputnik Грузия
Задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T16:51+0400
2025-07-24T16:51+0400
2025-07-24T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Дракой и противостоянием с полицией сопровождается процесс выселения жителей из аварийного дома в спальном районе Тбилиси – Самгори, полиция задержала четырех человек.Решение о выселении жителей дома на улице Твалчрелидзе было принято из-за аварийности. Экспертиза подтвердила повреждение несущих стен дома, что может привести к обрушению здания. По словам представителя владельца здания компании "Блэк Си Проперти" Георгия Чапидзе, переговоры с жителями дома продолжались несколько месяцев. "Часть людей согласна, часть – нет. Если будет единодушие, пусть выделят несколько человек, мы готовы поговорить и мгновенно решить эту проблему. Будет ли это аренда или какое-то другое финансовое удовлетворение, соответствующие средства могут быть выделены. Мы выражаем готовность в связи с этим", – заявил Чапидзе. Сейчас жителям дома не дают пройти в свои квартиры, что повлекло за собой словесную перепалку и драку с полицией. На данный момент задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Выселение жителей из аварийного дома в Тбилиси закончилось задержанием
Задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Дракой и противостоянием с полицией сопровождается процесс выселения жителей из аварийного дома в спальном районе Тбилиси – Самгори, полиция задержала четырех человек.
Решение о выселении жителей дома на улице Твалчрелидзе было принято из-за аварийности. Экспертиза подтвердила повреждение несущих стен дома, что может привести к обрушению здания.
По словам представителя владельца здания компании "Блэк Си Проперти" Георгия Чапидзе, переговоры с жителями дома продолжались несколько месяцев.
"Часть людей согласна, часть – нет. Если будет единодушие, пусть выделят несколько человек, мы готовы поговорить и мгновенно решить эту проблему. Будет ли это аренда или какое-то другое финансовое удовлетворение, соответствующие средства могут быть выделены. Мы выражаем готовность в связи с этим", – заявил Чапидзе.
Сейчас жителям дома не дают пройти в свои квартиры, что повлекло за собой словесную перепалку и драку с полицией.
На данный момент задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции.