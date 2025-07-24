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Выселение жителей из аварийного дома в Тбилиси закончилось задержанием

Выселение жителей из аварийного дома в Тбилиси закончилось задержанием

Sputnik Грузия

Задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T16:51+0400

2025-07-24T16:51+0400

2025-07-24T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Дракой и противостоянием с полицией сопровождается процесс выселения жителей из аварийного дома в спальном районе Тбилиси – Самгори, полиция задержала четырех человек.Решение о выселении жителей дома на улице Твалчрелидзе было принято из-за аварийности. Экспертиза подтвердила повреждение несущих стен дома, что может привести к обрушению здания. По словам представителя владельца здания компании "Блэк Си Проперти" Георгия Чапидзе, переговоры с жителями дома продолжались несколько месяцев. "Часть людей согласна, часть – нет. Если будет единодушие, пусть выделят несколько человек, мы готовы поговорить и мгновенно решить эту проблему. Будет ли это аренда или какое-то другое финансовое удовлетворение, соответствующие средства могут быть выделены. Мы выражаем готовность в связи с этим", – заявил Чапидзе. Сейчас жителям дома не дают пройти в свои квартиры, что повлекло за собой словесную перепалку и драку с полицией. На данный момент задержаны четыре человека в административном порядке по обвинению в неподчинении требованиям полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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