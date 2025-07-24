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Захарова: журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате из-за выборов в Японии

Захарова: журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате из-за выборов в Японии

Sputnik Грузия

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента 24.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-24T15:23+0400

2025-07-24T15:23+0400

2025-07-24T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Если это так, то журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате! – Мария Захарова с юмором ответила на обвинения японских аналитиков в том, что Россия якобы вмешалась в прошедшие там выборы в парламент.Ранее сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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