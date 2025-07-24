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Захарова: журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате из-за выборов в Японии
Захарова: журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате из-за выборов в Японии
Sputnik Грузия
На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента 24.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-24T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Если это так, то журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате! – Мария Захарова с юмором ответила на обвинения японских аналитиков в том, что Россия якобы вмешалась в прошедшие там выборы в парламент.Ранее сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, россия, япония, мария захарова, sputnik
в мире, новости, россия, япония, мария захарова, sputnik

Захарова: журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате из-за выборов в Японии

15:23 24.07.2025 (обновлено: 15:36 24.07.2025)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2025
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Если это так, то журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате! – Мария Захарова с юмором ответила на обвинения японских аналитиков в том, что Россия якобы вмешалась в прошедшие там выборы в парламент.
Ранее сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.
На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.
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