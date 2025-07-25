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Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта
Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта
Sputnik Грузия
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к 4,0% в 2026 году 25.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-25T18:11+0400
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2025-07-25T18:20+0400
экономика
россия
ставка рефинансирования
центральный банк росси
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.В сообщении отмечается, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста."Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", – подчеркнул регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, россия, ставка рефинансирования, центральный банк росси
экономика, россия, ставка рефинансирования, центральный банк росси
Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта
18:11 25.07.2025 (обновлено: 18:20 25.07.2025)
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к 4,0% в 2026 году
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка
– минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В сообщении отмечается, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", – подчеркнул регулятор.
В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.