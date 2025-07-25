https://sputnik-georgia.ru/20250725/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-na-dva-protsentnykh-punkta-294286393.html

Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта

Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта

Sputnik Грузия

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году и вернется к 4,0% в 2026 году 25.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-25T18:11+0400

2025-07-25T18:11+0400

2025-07-25T18:20+0400

экономика

россия

ставка рефинансирования

центральный банк росси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264894587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2d0c83006ed94d9ca3fe89becbcaa08.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых, говорится в заявлении регулятора.В сообщении отмечается, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста."Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", – подчеркнул регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, россия, ставка рефинансирования, центральный банк росси